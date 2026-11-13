Το φωτόσπαθο του Darth Vader έσπασε κάθε ρεκόρ στην ιστορία του Star Wars -Πωλήθηκε για το αστρονομικό ποσό των 4,8 εκατ. δολαρίων

Ένα από τα εμβληματικότερα αντικείμενα στην ιστορία του Star Wars δημοπρατήθηκε έναντι του αστρονομικού ποσού των 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το συγκεκριμένο κινηματογραφικό κειμήλιο, που χρησιμοποίησε ο Νταρθ Βέιντερ, συνδέεται άρρηκτα με την εμβληματική σκηνή της αποκάλυψης «I am your father» και φέρει εμφανή σημάδια φθοράς από την κινηματογραφική του χρήση.

Στην ίδια δημοπρασία διατέθηκαν συνολικά 27 φωτόσπαθα που εμφανίστηκαν σε ολόκληρη την κινηματογραφική saga, από τα Επεισόδια I έως IX, καλύπτοντας την πλήρη διαδρομή του γαλαξιακού έπους που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας.

Η δημοπρασία έχει συμβολικό χαρακτήρα, καθώς το 2027 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας. Για τον εορτασμό, η Disney θα επαναφέρει το αυθεντικό φιλμ στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Φεβρουάριο του 2027.

Το κινηματογραφικό σύμπαν του Star Wars συνεχίζεται με τη νέα ταινία «Star Wars: Starfighter», η κυκλοφορία της οποίας έχει προγραμματιστεί για τις 28 Μαΐου 2027, λίγο μετά την επετειακή επαναπροβολή της αρχικής ταινίας.

Πρόκειται για το αυθεντικό φωτόσπαθο που χρησιμοποίησε ο Νταρθ Βέιντερ στις ταινίες «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» (1980) και «Η Επιστροφή των Τζεντάι» (1983), το οποίο σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ για συλλεκτικό αντικείμενο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πώληση πραγματοποιήθηκε από τον ιστορικό οίκο Heritage Auctions στο Ντάλας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Το φωτόσπαθο που έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο

Το συγκεκριμένο κινηματογραφικό κειμήλιο συνδέεται με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σκηνές στην ιστορία της έβδομης τέχνης: τηoν κορυφαία στιγμή της ταινίας «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται», όταν ο Νταρθ Βέιντερ αποκαλύπτει στον Λουκ Σκαϊγουόκερ ότι είναι ο πατέρας του, με την περίφημη ατάκα «I am your father».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις ταινίες, τη στολή του εμβληματικού κακού φορούσε ο Ντέιβιντ Πρόουζ, ενώ τη φωνή του χαρακτήρα χάριζε ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς. Το φωτόσπαθο φέρει εμφανή σημάδια φθοράς, όπως γρατζουνιές και ρωγμή, τα οποία μαρτυρούν την κινηματογραφική του χρήση.

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ίδια δημοπρασία διατέθηκαν ακόμη 27 φωτόσπαθα που εμφανίστηκαν στις ταινίες των Επεισοδίων I έως IX, καλύπτοντας ουσιαστικά ολόκληρη την κινηματογραφική διαδρομή του γαλαξιακού έπους.

Η επιστροφή των ταινιών 50 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία

Η δημοπρασία πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα συμβολική περίοδο για το Star Wars, καθώς το 2027 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, η οποία έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Μαΐου 1977.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, η Disney θα επαναφέρει την αυθεντική ταινία στους κινηματογράφους στις 19 Φεβρουαρίου 2027, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει ξανά στη μεγάλη οθόνη το έργο που άλλαξε την ιστορία της επιστημονικής φαντασίας.

Παράλληλα, η κινηματογραφική συνέχεια του σύμπαντος του Star Wars θα έρθει με τη νέα ταινία «Star Wars: Starfighter», η οποία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 28 Μαΐου 2027.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι πραγματικά ξεχωριστό το γεγονός ότι, με αφορμή την 50ή επέτειο, επιστρέφουμε την αυθεντική ταινία Star Wars στις κινηματογραφικές αίθουσες, ώστε το κοινό να μπορέσει να βιώσει αυτό το κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας στη μεγάλη οθόνη», δήλωσε η συμπρόεδρος της Lucasfilm, Λίνγουεν Μπρέναν, σε ανακοίνωσή της.