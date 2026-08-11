Οι νέες φωτογραφίες που πόσταρε η Κατερίνα Καινούργιου από την Πάρο: «Αυτές οι μέρες έχουν κάτι από ευτυχία» - iefimerida.gr

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας στην Πάρο βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και τη μόλις τεσσάρων μηνών κόρη τους, τη μικρή Ξένια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κατερίνα Καινούργιου εκφράζει την ευτυχία των διακοπών της με μια νέα ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντάς την με μια χαρακτηριστική λεζάντα και μια σειρά φωτογραφιών από το νησί των Κυκλάδων.

Στο φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε, η παρουσιάστρια εμφανίζεται εντυπωσιακή, φορώντας ένα κομψό, ολόσωμο μαύρο μαγιό με έναν ώμο, αναδεικνύοντας το καλοκαιρινό της στυλ κατά την παραμονή της στην Πάρο.

Στην ίδια ανάρτηση, η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει φωτογραφίες του συντρόφου της, αλλά και τρυφερές πόζες της τεσσάρων μηνών κόρης τους, της μικρής Ξένιας, μοιράζοντας οικογενειακές στιγμές.

Το περασμένο Σάββατο, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία της κόρης της, στην οποία το φορμάκι της μικρής αποκάλυπτε με έναν χαριτωμένο τρόπο την αγάπη της οικογένειας για την Πάρο.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί στις 3 Απριλίου 2026, επέλεξε τις Κυκλάδες για τις πρώτες του καλοκαιρινές διακοπές.

Με βάση την Πάρο -όπου ο επιχειρηματίας δραστηριοποιείται επαγγελματικά- η γνωστή παρουσιάστρια πραγματοποιεί εξορμήσεις στην Αντίπαρο και τη Μύκονο, μοιράζοντας συχνά στιγμιότυπα με τους ακολούθους της στο Instagram.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατερίνα Καινούργιου: Με ολόσωμο μαγιό και εντυπωσιακό καπέλο

«Αυτές οι μέρες έχουν κάτι από ευτυχία…», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της νέας της ανάρτησης, συνοδεύοντας μια σειρά φωτογραφιών από το νησί.

Δείτε τις φωτογραφίες

Στο φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε, η Κατερίνα Καινούργιου εντυπωσιάζει φορώντας ένα κομψό, ολόσωμο μαύρο μαγιό με έναν ώμο, ενώ δεν παρέλειψε να αναρτήσει πόζες του συντρόφου της αλλά και της μικρής Ξένιας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, το περασμένο Σάββατο η παρουσιάστρια ανέβασε μια ιδιαίτερα χαριτωμένη φωτογραφία της κόρης της, στην οποία το φορμάκι της μπέμπας μαρτυρούσε την ιδιαίτερη αδυναμία που τρέφει η οικογένεια για την Πάρο.

