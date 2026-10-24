Φωτογραφία που φέρεται να δείχνει τον Τόμας Μαρκλ να έχει ερωτική συνέρευση με ανήλικη εξετάζει η αστυνομία - iefimerida.gr

Σοβαρότατες αποκαλύψεις και ισχυρισμοί για παιδική κακοποίηση έρχονται στο φως της δημοσιότητας, εμπλέκοντας τον αποξενωμένο πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας.

Δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει ότι οι αρχές του Λονδίνου έχουν στα χέρια τους φωτογραφικό υλικό που φέρεται να απεικονίζει τον Τόμας Μαρκλ σε ερωτική συνεύρεση με ανήλικο κορίτσι από την Ασία.

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Οι καταγγελίες για κατοχή ακατάλληλου φωτογραφικού υλικού έγιναν από τον γιο του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Παράλληλα, η Δούκισσα του Σάσεξ αποκάλυψε ότι είχε ενημερωθεί για «ανησυχητικές» κατηγορίες εις βάρος του πατέρα της το 2018, λίγο μετά τον γάμο της με τον Πρίγκιπα Χάρι.

Όπως δήλωσε η Μέγκαν, η αστυνομία της είχε στείλει σχετική επιστολή, γεγονός που την ώθησε στην απόφαση να διακόψει κάθε επαφή μαζί του.

Το χρονικό των ευρημάτων

Ο 60χρονος ετεροθαλής αδελφός της Δούκισσας του Σάσεξ, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ παρέδωσε στην αστυνομία τέσσερα μεγάλα κουτιά με υλικό που εντόπισε στην πρώην κατοικία του πατέρα του στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.

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Σύμφωνα με τη Sun, το υλικό περιλαμβάνει ένα παλιό αρνητικό φιλμ 35mm, στο οποίο απεικονίζεται ένας γενειοφόρος άνδρας, πιθανότατα ο Τόμας Μαρκλ, σήμερα 82 ετών, πάνω σε ένα κρεβάτι με ένα κορίτσι από την Ασία. Σε άλλη εικόνα εμφανίζεται ο ίδιος άνδρας, ηλικίας τότε 40 με 50 ετών, μερικώς καλυμμένος από το χέρι του κοριτσιού.

Ο Τόμας Τζούνιορ χρειάστηκε περισσότερες από εννέα ώρες για να καταθέσει επίσημα το υλικό, το οποίο ισχυρίζεται ότι περιέχει «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» άσεμνες εικόνες.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι εντόπισε στην προστασία οθόνης (screensaver) του υπολογιστή εκατοντάδες μικρογραφίες, βίντεο με κορίτσια κάτω των 12 ετών, καθώς και βιβλία με φωτογραφίες γυμνών ανηλίκων. Δήλωσε τρομοκρατημένος, σημειώνοντας πως δεν είχε άλλη επιλογή από το να απευθυνθεί αρχικά στο FBI και στο Αμερικανικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά, προτού μεταβεί στην αστυνομία των Φιλιππίνων συνοδευόμενος από δημοσιογράφους.

Η Σκότλαντ Γιαρντ «ξεσκονίζει» την επιστολή του 2018

Παράλληλα, η Σκότλαντ Γιαρντ διεξάγει εσωτερική έρευνα για να εντοπίσει την επιστολή του 2018 που ανέφερε η Δούκισσα του Σάσεξ. Η αποκάλυψη της Μέγκαν για το περιεχόμενο του εγγράφου έκανε τον γύρο του κόσμου, με την ίδια να τονίζει:

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«Η απόφασή μου να διακόψω τους δεσμούς με τον κ. Μαρκλ και να μην του επιτρέψω καμία επαφή με τα παιδιά μας, τον Πρίγκιπα Άρτσι, επτά ετών, και την Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, πέντε ετών, έγινε για έναν και μόνο λόγο: για να τα προστατεύσω».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι εξετάζει εσωτερικά αν στελέχη της Διοίκησης Προστασίας της Βασιλικής Οικογένειας ενεπλάκησαν στη διαβίβαση της επιστολής το 2018, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υπηρεσία δεν είχε διενεργήσει ποτέ επίσημη έρευνα για τον Μαρκλ.

Το ζεύγος Σάσεξ δήλωσε ότι διατηρεί αντίγραφο του εγγράφου και προσφέρθηκε να το παράσχει στις αρχές.

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Σύμφωνα με τη Sun, η επιστολή του 2018 υποστήριζε ότι ο κ. Μαρκλ είχε κακοποιήσει σεξουαλικά ένα παιδί και ότι ο ίδιος είχε ομολογήσει ταξίδια στην Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες για τον σκοπό αυτό.

Παραμένει ωστόσο αναπάντητο το ποιος ήταν ο συντάκτης της επιστολής, ποια αστυνομική αρχή είχε αναλάβει την υπόθεση τότε, αλλά και πώς ακριβώς περιήλθε το έγγραφο στη γνώση της Μέγκαν.

Στις έρευνες συνδράμει και το FBI

Ο Τόμας Μαρκλ βρίσκεται πλέον υπό έρευνα από ειδική ομάδα για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση στο Σεμπού, ενώ το FBI ετοιμάζεται να συνδράμει τις ανακρίσεις, καθώς ο 82χρονος διαμένει πλέον στις ΗΠΑ, σε κέντρο φροντίδας και αποκατάστασης στη Φλόριντα.

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Εκπρόσωπος του FBI ανέφερε:

«Γνωρίζουμε τους ισχυρισμούς και θα παράσχουμε υποστήριξη στις αρχές των Φιλιππίνων, ενώ παράλληλα θα ερευνήσουμε τυχόν παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ.»

Από την πλευρά του, ο Τόμας Μαρκλ αρνείται κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «άρρωστα ψέματα» που κατασκεύασε ο γιος του για οικονομικούς λόγους:

«Είμαι σοκαρισμένος, πληγωμένος και αναστατωμένος που ο γιος μου εκτοξεύει αυτές τις κατηγορίες. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτά για τα οποία κατηγορούμαι».

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Πηγή προσκείμενη στη Βασιλική Οικογένεια περιορίστηκε να δηλώσει πως «το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τους Σάσεξ», ενώ πηγή από το περιβάλλον της Μέγκαν σημείωσε: «Ίσως τώρα ο κόσμος καταλάβει επιτέλους γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα της από το 2018».