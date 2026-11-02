Φώτης Σεργουλόπουλος: «Είχα ένα μικρό ατύχημα στο πόδι, δεν μπορώ να περπατήσω» -Τι είπε στον αέρα της εκπομπής του - iefimerida.gr

Για το ατύχημα που είχε στο πόδι του και τον αναγκάζει να παραμένει καθιστός κατά τη διάρκεια της εκπομπής του μίλησε ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Φώτης Σεργουλόπουλος αποκάλυψε ότι είχε ένα μικρό ατύχημα στο πόδι. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αιτία για την αλλαγή στην εμφάνισή του, καθώς τον ανάγκασε να παρουσιάσει την εκπομπή του καθιστός.

Ως αποτέλεσμα του ατυχήματος, ο παρουσιαστής δεν μπορεί να περπατήσει για το επόμενο διάστημα. Για τον λόγο αυτό, θα χρειαστεί να παραμείνει καθιστός στο πλατό της εκπομπής του για τις επόμενες ημέρες.

Ο παρουσιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στο κοινό, ότι η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή. Δήλωσε ότι για τις επόμενες ημέρες θα παραμένει καθιστός, εξηγώντας έτσι τη συνθήκη της σκηνικής του παρουσίας.

Αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με χιούμορ, ο Φώτης Σεργουλόπουλος απευθύνθηκε στη συμπαρουσιάστριά του, Τζένη Μελιτά. Της είπε ότι εκείνη μπορεί να σηκώνεται, ενώ ο ίδιος θα παραμείνει καθιστός, ελαφρύνοντας την ατμόσφαιρα.

Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε Είδον», την οποία παρουσιάζει μαζί με την Τζένη Μελιτά, εξηγώντας στους τηλεθεατές ότι αντιμετωπίζει δυσκολία στο περπάτημα.

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Φώτης Σεργουλόπουλος: «Είχα ένα μικρό ατύχημα στο πόδι»

Όπως αποκάλυψε, είχε ένα μικρό ατύχημα στο πόδι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περπατήσει αυτή την περίοδο και να χρειάζεται να παραμείνει καθιστός στο πλατό για τις επόμενες ημέρες.

«Θα μας βλέπετε λίγο καθιστούς αυτόν τον καιρό, διότι δεν μπορώ να περπατήσω δυστυχώς. Είχα ένα μικρό ατύχημα στο πόδι, οπότε θα είμαστε λίγο καθιστοί αυτές τις ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Φώτης Σεργουλόπουλος αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ, λέγοντας στη συμπαρουσιάστριά του, Τζένη Μελιτά: «Εσύ άμα θες σήκω, εγώ θα κάθομαι».

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