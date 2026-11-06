Φωκάς Ευαγγελινός: Δεν θα είμαι φέτος στη Eurovision - Ποιος είναι ο λόγος - iefimerida.gr

Την απόφασή του να μην συμμετάσχει φέτος στη Eurovision, ανακοίνωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός.



Ο γνωστός χορογράφος, το όνομα του οποίου είναι συνυφασμένο με την διαγωνισμό τραγουδιού, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ και αποκάλυψε πως οι αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν θα του επιτρέψουν να συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση.



Η ανακοίνωση του Φωκά Ευαγγελινού

«Μπορώ να πω κάτι; Εγώ φέτος λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαι στη Eurovision. Δεν θα είμαι φέτος. Είναι πολύ ωραία η επιλογή της ΕΡΤ να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σούπερ αυτό που θα γίνει εκεί ο διαγωνισμός», ανέφερε αρχικά ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι και στο παρελθόν είχε επιλέξει να απέχει για κάποιες χρονιές από τη Eurovision. «Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, αλλά μια χρονιά… Αυτή τη χρονιά αισθάνομαι, λόγω και υποχρεώσεων και πολλών πραγμάτων που θα συμβούν, ότι δεν θα είμαι. Όχι αισθάνομαι. Δεν θα είμαι σίγουρα», ξεκαθάρισε ο Φωκάς Ευαγγελινός.