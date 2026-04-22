Ο Φωκάς Ευαγγελινός για τον Akylas: «Είναι ένα χαρισματικό πλάσμα, τον έχω αγαπήσει πολύ» - iefimerida.gr

Τον θαυμασμό του εξέφρασε ο Φωκάς Ευαγγελινός για τον Akylas ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη.

Ο χορογράφος στάθηκε στη στοχοπροσήλωση του τραγουδιστή, αποκαλώντας τον παράλληλα «χαρισματικό πλάσμα». Όπως είπε, τον έχει αγαπήσει πολύ. Αν και δεν αποκάλυψε πολλά για την εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision, δήλωσε βέβαιος ότι θα πάει πολύ καλά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωκάς Ευαγγελινός: «Έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο»

Μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» o Φωκάς Ευαγγελινός είπε αρχικά: «Είναι πραγματικά μια μαγική βραδιά γιατί ήταν μια μαγική διαδικασία. Όλο αυτό τον καιρό μετά την επιλογή από επιτροπή και κοινό του Akylas, έχουμε αντιληφθεί συγκλονιστικά. Ο Ακύλας είναι ένα χαρισματικό πλάσμα που χαμογελάει και τον αγαπάς, αλλά πέρα από την εμφάνισή του είναι το ταλέντο του και η φωνή του. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πλησιάζει ο καιρός, έχουμε στείλει τα πάντα, είμαστε πανέτοιμοι».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο Akylas θα τραγουδήσει με χειλόφωνο. «Ο Ακύλας θα έχει χειλόφωνο. Το λέω καθαρά και ξάστερα. Θα έχει χειλόφωνο και όλες οι πρόβες έγιναν με χειλόφωνο», πρόσθεσε και στάθηκε στο συναισθηματικό αποτύπωμα της σκηνικής παρουσίας, σημειώνοντας πως «είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τρίλεπτο, που μέσα θα έχει και συγκίνηση, θα έχει και χιούμορ, χαρά, πάρτι, συγκινητική στιγμή και πολύ όμορφο φινάλε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν διαγωνίζεσαι, πας για την πρώτη θέση»

Τέλος, ο Φωκάς Ευαγγελινός σημείωσε πως ο Akylas είναι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει, ενώ τόνισε ότι τον έχει αγαπήσει ως άνθρωπο: «Ο Akylas είναι τόσο στοχοπροσηλωμένος σε αυτό που κάνει. Πέρα από τη συνεργασία είναι ένας άνθρωπος που έχω αγαπήσει πολύ. Όταν διαγωνίζεσαι, πας για την πρώτη θέση. Θέλω και θα ’ναι μεγάλη μου χαρά να είναι στην πρώτη θέση», κατέληξε.

