Ο Φοίβος αποκαλύπτει πως γράφτηκε το τραγούδι «Μέχρι Μάη μήνα», με αφορμή έναν θυελλώδη έρωτα και μια βιτρίνα - iefimerida.gr

Τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι στιχουργοί περιέγραψε ο Φοίβος, ο οποίος αποκάλυψε τις αφορμές που τον οδήγησαν να γράψει το «Μέχρι Μάη μήνα».

Σύμφωνα με τον μουσικοσυνθέτη πίσω από το τραγούδι το οποίο έχει ερμηνεύσει η Δέσποινα Βανδή, βρίσκεται η ιστορία ενός ζευγαριού της εγχώριας showbiz, των οποίων η σχέση είχε τραγική κατάληξη, ενώ οι στίχοι προέκυψαν από μια τυχαία εικόνα που είδε στον δρόμο πηγαίνοντας για την οικία του.



Φοίβος: «Σε κάθε άλμπουμ βάζαμε ένα μεγάλο τραγούδι, επικό και δραματικό»

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης διηγήθηκε τα κομμάτια του παζλ πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok: «Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Μπορώ όμως να σας πω τον λόγο για τον οποίο το έγραψα. Καταρχάς, ήθελα να συνεχίσω την παράδοση που είχα δημιουργήσει με τη Δέσποινα (Βανδή), όπου σε κάθε άλμπουμ βάζαμε ένα μεγάλο τραγούδι, επικό και δραματικό, όπως το “Στα ‘δωσα όλα”, “Λάθος άνθρωπος”, “Στην αυλή του παραδείσου”.

Αφού είχα γράψει τη μουσική, έψαχνα το τι θα μπορούσαν να λένε οι στίχοι… Εκείνη την περίοδο είχα βρεθεί σε μια συζήτηση και είχα ακούσει για έναν μεγάλο και θυελλώδη έρωτα στη showbiz, που ενώ ξεκίνησε καλά, είχε πολύ άσχημη κατάληξη για τον έναν από τους δύο. Με συγκίνησε ιδιαίτερα αυτή η ιστορία, γιατί γνώριζα και τους δύο ανθρώπους» λέει αρχικά ο Φοίβος.

«Αυτό μου έβγαλε μια πολύ μεγάλη μιζέρια…»

Στη συνέχεια κάνει αναφορά πως προέκυψαν τα λόγια του τραγουδιού: «Ένα βράδυ, γυρνώντας σπίτι μου και περνώντας από τη Νέα Ερυθραία, παρατήρησα ένα κατάστημα. Παρότι είχαν περάσει τα Χριστούγεννα, το κατάστημα παρέμενε κλειστό και ξενοίκιαστο. Αυτό μου έβγαλε μια πολύ μεγάλη μιζέρια…

Σκέφτηκα λοιπόν να παρομοιάσω την κοπέλα της ιστορίας με τη βιτρίνα αυτού του καταστήματος που παρέμενε εγκαταλελειμμένη, περιμένοντας κάποιον να τη δει και να την επαναφέρει στη ζωή… Παρότι λοιπόν ήταν Φεβρουάριος, είπα να το τραβήξω μέχρι Μάη μήνα».

