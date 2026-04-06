Εξομολόγηση σοκ από τη «Φοίβη» για τα «Φιλαράκια» - «Κανείς δεν νοιαζόταν τότε για μένα» - iefimerida.gr

Μία συνέντευξη για την περίοδο του θριάμβου των «Friends» έδωσε η «Φοίβη» από τα «Φιλαράκια», λέγοντας πως τότε κανείς δεν ενδιαφερόταν για την ίδια.



Όπως αποκάλυψε η αγαπημένη ηθοποιός, κατά κόσμον Λίζα Κούντροου, ο χώρος του θεάματος – παρά την τεράστια επιτυχία της σειράς – την αντιμετώπιζε ως κομπάρσο, «σαν μια δεύτερη σκέψη» σε σύγκριση με τους υπόλοιπους συμπρωταγωνιστές της.

«Όλοι έκλειναν δουλειές - Εμένα δεν με ήθελε κανείς»

Μιλώντας στον Independent, η 62χρονη σήμερα «Φοίβη» είπε ότι, ενώ οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Ματ ΛεΜπλάνκ, ο αείμνηστος Μάθιου Πέρι και ο Ντέιβιντ Σουίμερ είχαν γίνει διάσημοι, η ίδια δεν είχε καθόλου «ζήτηση» από πρακτορεία και παραγωγούς για άλλες δουλειές.

Φωτ. αρχείου: Τα «Φιλαράκια» από αριστερά: ο Ντέιβιντ Σουίμερ, η Λίζα Κούντροου, ο εκλιπών Μάθιου Πέρι, η Κόρτνεϊ Κοξ, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Ματ ΛεΜπλάνκ, στα 54α βραβεία Primetime Emmy, 22 Σεπτεμβρίου 2002, Λος Άντζελες (AP Photo/Reed Saxon)

«Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα», ισχυρίστηκε η Κούντροου. «Υπήρχαν ακόμα και ορισμένοι στο πρακτορείο ταλέντων μου, που απλώς αναφερόταν σε μένα ως "το 6ο Φιλαράκι"» είπε χαρακτηριστικά.

Ενώ οι συμπρωταγωνιστές της κατάφεραν να αξιοποιήσουν αυτή την επιτυχία για να εξασφαλίσουν επιλεγμένους ρόλους σε ταινίες, η «Φοίβη» δεν είχε την ίδια τύχη.

«Δεν υπήρχε όραμα για μένα και καμία προσδοκία για το είδος της καριέρας που θα μπορούσα να έχω», είπε. «Υπήρχε απλώς η αίσθηση, "Θεέ μου, είναι τυχερή που παίζει σε αυτή τη σειρά"».

Παρά το γεγονός ότι ένιωθε ότι δεν την εκτίμησαν νωρίτερα στην καριέρα της, η Κούντροου ξεκαθάρισε στην συνέντευξή της ότι τα πράγματα αλλαξαν μετά το τέλος της σειράς.

Η ηθοποιός ξεκίνησε να παίζει διάφορους ρόλους συμπεριλαμβανομένων των Mother του 1996, Clockwatchers του 1997 και Analyze This του 1999. Μάλιστα, ο ρόλος της στο «Ανάλυσέ το», διπλα στους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπίλι Κρίσταλ, σηματοδότησε την στιγμή στην καριέρα της όταν «οι ατζέντηδες και οι επιχειρηματίες άρχισαν να την περικυκλώνουν».