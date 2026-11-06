Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 87 χρόνια από τη γέννηση της Μάρθας Καραγιάννη: «Θηλυκότητα με μαγκιά» - iefimerida.gr

Με αφορμή τα 87 χρόνια από την ημέρα της γέννησης της Μάρθας Καραγιάννη η Φίνος Φιλμ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Φίνος Φιλμ περιγράφει τη Μάρθα Καραγιάννη ως μια παρουσία με αβίαστη λάμψη, καθηλωτικό βλέμμα και τολμηρό χιούμορ. Τονίζει πως, όσα χρόνια κι αν περάσουν, η ηθοποιός συνεχίζει να γεμίζει την οθόνη με τη μαγκιά της.

Η Μάρθα Καραγιάννη χαρακτηριζόταν «πολίτης του κόσμου», καθώς λάτρευε τα ταξίδια. Από το 1980 και μετά, η ηθοποιός κατάφερε να γυρίσει σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο, κάνοντας πράξη τη μεγάλη της αγάπη για εξερεύνηση.

Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 82 ετών. Ο θάνατός της άφησε πίσω μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά και προκάλεσε θλίψη στο πανελλήνιο.

Η εταιρεία παραγωγής μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες της αείμνηστης ηθοποιού από τις εμβληματικές της εμφανίσεις και τους ρόλους της, κάνοντας λόγο για την εκρηκτική της παρουσία.

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Φίνος Φιλμ: «Γεμίζει ακόμη την οθόνη»

Στη λεζάντα της ανάρτησης η Φίνος Φιλμ γράφει: «Μάρθα είναι… λάμψη χωρίς προσπάθεια, βλέμμα που καθηλώνει, κίνηση που φυσάει, χιούμορ που τολμά, θηλυκότητα με μαγκιά, και μια παρουσία που, όσα χρόνια κι αν περάσουν, γεμίζει ακόμη την οθόνη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάρθα Καραγιάννη. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις Μάρθες που αγαπήσαμε».

Δείτε την ανάρτηση﻿

Η Μάρθα Καραγιάννη λάτρευε τα ταξίδια για αυτό και δήλωνε «πολίτης του κόσμου». Από το 1980 και μετά γύρισε σχεδόν όλο τον κόσμο.

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Έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 82 ετών, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της. Έπειτα από επιθυμία της, η τέφρα της σκορπίστηκε στον Σαρωνικό Κόλπο.

