Φίλιππος Μιχόπουλος και Κωνσταντίνα Ευριπίδου βούτηξαν στα παγωμένα νερά του Βοϊδομάτη [εικόνες] - iefimerida.gr

Στον Βοϊδομάτη βρέθηκαν ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η σύντροφός του Κωνσταντίνα Ευριπίδου, όπου απόλαυσαν το ράφτινγκ αλλά και τα παγωμένα νερά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου απόλαυσαν τη βόλτα τους με ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη ποταμό, ποζάροντας χαμογελαστοί στον φακό με τον απαραίτητο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της εναλλακτικής τους δραστηριότητας στα Ζαγοροχώρια.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους στον ποταμό, το ζευγάρι έκανε στάσεις για να βουτήξει και να κολυμπήσει στα παγωμένα αλλά και διάφανα νερά, μια εμπειρία που επίσης κατέγραψε και μοιράστηκε φωτογραφικά.

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου δημοσίευσε και άλλες εικόνες από την παραμονή τους στην περιοχή, δείχνοντας το κατάλυμα όπου διέμειναν, τα τοπία, τα μαγαζιά που επισκέφθηκαν, καθώς και τα ζώα που συνάντησαν.

Η σχέση του επιχειρηματία με την Κύπρια παρουσιάστρια μετρά περίπου δύο χρόνια. Έγινε ευρύτερα γνωστή το φθινόπωρο του 2024, λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την Αθηνά Οικονομάκου.

Το ζευγάρι απόλαυσε τις διακοπές του στα Ζαγοροχώρια και αποφάσισε να δοκιμάσει μία διαφορετική εμπειρία, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες στον ποταμό της Ηπείρου.

Οι δυο τους φόρεσαν τον απαραίτητο εξοπλισμό με τα σωσίβια, τα κράνη και τα κουπιά και μπήκαν στη βάρκα, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται στα social media φωτογραφίες.

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Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Οι εναλλακτικές διακοπές

Ο Μιχόπουλος και η Ευριπίδου πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό, δείχνοντας πως απόλαυσαν τη βόλτα τους στον Βοϊδομάτη ποταμό.

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Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, επέλεξαν να κάνουν κάποιες στάσεις και να βουτήξουν μάλιστα στα παγωμένα και κατακάθαρα νερά.

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Η διαμονή στα Ζαχοροχώρια

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου μοιράστηκε ακόμη περισσότερες φωτογραφίες από την παραμονή τους στα Ζαγοροχώρια στο προφίλ της, δείχνοντας το μέρος όπου διέμειναν.

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Η παρουσιάστρια δημοσίευσε και εικόνες από τα τοπία που αντίκρισαν, τα μαγαζιά που επισκέφτηκαν αλλά και τα ζώα που συνάντησαν κατά τη διαδρομή που ακολούθησαν.

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Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κύπρια παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγός και πρώην μοντέλο Κωνσταντίνα Ευριπίδου είναι μαζί σε σχέση εδώ και περίπου δύο χρόνια, έχοντας πλέον επιλέξει να μην κρύβουν τον έρωτά τους.

Η σχέση τους έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό το φθινόπωρο του 2024, λίγους μήνες μετά το διαζύγιο του επιχειρηματία από την Αθηνά Οικονομάκου.