Φιλαρέτη Κομνηνού: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα του γιου της, Γιώργου Παπαγεωργίου - iefimerida.gr

Μια σπάνια φωτογραφία με ένα συγκινητικό μήνυμα δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της τις προηγούμενες μέρες η ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια όμορφη φωτογραφία από το παρελθόν με την ίδια σε νεαρή ηλικία να δέχεται ένα φιλί στο μέτωπο από τον τότε σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της Αργύρη Παπαγεωργίου. Με αφορμή τον «Εσπερινό της Αγάπης», που τελείται το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, η Φιλαρέτη Κομνηνού θέλησε να στείλει σαν λεζάντα της φωτογραφίας ένα συγκινητικό μήνυμα.

Φιλαρέτη Κομνηνού: Να αγαπιέστε!

Στο στιγμιότυπο, το ζευγάρι εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία, σε μια περίοδο που ήταν ακόμη μαζί, λίγο πριν ή την εποχή που ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, ο ηθοποιός και τραγουδιστής Γιώργος Παπαγεωργίου. Στη λεζάντα της φωτογραφίας η Φιλαρέτη Κομνηνού έγραψε: «Ημέρα της Αγάπης σήμερα... Σ' αυτήν την φωτό με τον πρώην άντρα μου και πατέρα του Γιώργου, του γιού μας… Να αγαπιέστε!!».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αργύρης Παπαγεωργίου υπήρξε ιδρυτής των εκδόσεων Εξάντας και γνώρισε την ηθοποιό στη Θεσσαλονίκη, όταν εκείνη συνεργαζόταν με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και όπως έχει δηλώσει η ίδια η ηθοποιός, έμεινε έγκυος στο γιο της, έξι μήνες μετά τη γνωριμία τους, όταν ήταν 21 ετών.

Οι παρέες που τη διαμόρφωσαν

«Ναι, έπαιζα ακόμη στο Ημέρωμα της στρίγγλας στο ΚΘΒΕ, γνωριστήκαμε με τον Αργύρη και έτσι ξεκίνησε ο έρωτας. Αυτό το περίφημο βιβλιοπωλείο στην Τσιμισκή, του Κοτζιά, όπως το έλεγαν –ο Αργύρης ήταν αδελφός της Μάγδας Κοτζιά των Εκδόσεων Εξάντας–, ήταν ένα στέκι της διανόησης και των καλλιτεχνών. Ο Μάνος Χατζιδάκις περνούσε πάντα από το μαγαζί όταν ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Έχει έρθει στο σπίτι, του έχω μαγειρέψει, έχουμε φάει όλοι μαζί. Ήταν μια πολύ μεγάλη συντροφιά της Θεσσαλονίκης τότε. Αυτές οι παρέες διαμόρφωσαν το χαρακτήρα μου και τη συμπεριφορά μου γενικότερα. Στους έξι μήνες της γνωριμίας με τον Αργύρη έμεινα έγκυος. Τελικά μερικά πράγματα έρχονται, σε επισκέπτονται κι εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ανοίξεις τα χέρια και να τους κάνεις μια αγκαλιά», είχε πει η Φιλαρέτη Κομνηνού σε συνέντευξή της.

Οι δυο τους ήταν ζευγάρι για αρκετά χρόνια και χώρισαν όταν ο ηθοποιός και τραγουδιστής Γιώργος Παπαγεωργίου ήταν 12 χρονών.