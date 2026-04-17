Από τα «Φιλαράκια» στο… έγκλημα: Η μεγάλη επιστροφή του Ματ ΛεΜπλανκ, με αυτή τη σειρά - iefimerida.gr

Ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τη «χρυσή εποχή» των αμερικανικών sitcom, ο Ματ ΛεΜπλaνκ, ετοιμάζεται για μια θεαματική και αναπάντεχη τηλεοπτική στροφή.

Στα 58 του χρόνια, ο ηθοποιός που λατρεύτηκε ως ο καλοκάγαθος Τζόι Τριμπιάνι, εγκαταλείπει το γέλιο της κωμωδίας για τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του αστυνομικού δράματος.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του The Wrap, ο ΛεΜπλάνκ πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά του δικτύου CBS με τίτλο «Flint», αναλαμβάνοντας παράλληλα και χρέη εκτελεστικού παραγωγού. Πρόκειται για μια κίνηση που σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς πορείας σε κωμικούς ρόλους και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην καριέρα του.

Ματ ΛεΜπλανκ: Ένας αστυνομικός στα όρια της εξουθένωσης

Στο «Flint», ο ΛεΜπλανκ υποδύεται έναν βετεράνο αστυνομικό του Λος Άντζελες, ο οποίος βρίσκεται στο κατώφλι της συνταξιοδότησης. Η ελπίδα του για ξεκούραση, όμως, εξανεμίζεται όταν πληροφορείται ότι η υπηρεσία του παρατείνεται αναγκαστικά για ακόμη πέντε χρόνια.

Εξαντλημένος από την καθημερινότητα στους δρόμους και στα όρια του burnout, ο ήρωας υιοθετεί μια ακραία τακτική: αρχίζει να παραβιάζει συστηματικά τους κανονισμούς με σκοπό να απολυθεί. Ωστόσο, η μοίρα τού επιφυλάσσει μια ειρωνική τροπή, καθώς η απείθαρχη στάση του τον καθιστά, παραδόξως, πιο αποτελεσματικό και ικανό αστυνομικό από ποτέ.

Η πορεία από το Central Perk στη διεθνή καταξίωση

Η διαδρομή του ΛεΜπλανκ ξεκίνησε με την παγκόσμια υστερία των «Friends» (1994-2004). Μετά το τέλος της σειράς, ακολούθησε το spin-off «Joey», το οποίο όμως δεν κατάφερε να αγγίξει την επιτυχία του προκατόχου του.

Η καλλιτεχνική του δικαίωση ήρθε μέσα από τη σειρά «Episodes» (2011-2017), όπου υποδυόμενος μια αυτοσαρκαστική εκδοχή του εαυτού του, κέρδισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα. Ακολούθησε η sitcom «Man with a Plan» στο CBS, αλλά και ένα πέρασμα από την παρουσίαση του «Top Gear» στη Βρετανία, το οποίο εγκατέλειψε το 2019 για να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του.

Με το «Flint», ο Ματ ΛεΜπλανκ επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά το συναισθηματικό reunion των «Friends» το 2021. Αυτή τη φορά, όμως, δεν έρχεται για να μας κάνει να γελάσουμε, αλλά για να αποδείξει πως η δραματική του ερμηνεία μπορεί να είναι εξίσου καθηλωτική με το αμίμητο «How you doin'?».

