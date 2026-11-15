Ο Φιλ Κόλινς επέστρεψε στη σκηνή -Η βράβευση στο Rock & Roll Hall of Fame, στο πλευρό του η κόρη του, Λίλι Κόλινς

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, ο Φιλ Κόλινς βρέθηκε στο επίκεντρο της φετινής τελετής του Rock & Roll Hall of Fame, συγκινώντας το κοινό με την παρουσία και την ομιλία του.

Ο θρυλικός μουσικός τιμήθηκε για τη σπουδαία σόλο πορεία του, ενώ η εμφάνισή του προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση, καθώς τα προβλήματα υγείας και κινητικότητας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια τον έχουν κρατήσει μακριά από τη σκηνή.

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Ο 75χρονος καλλιτέχνης ανέβηκε αργά στο βήμα, χρησιμοποιώντας δύο μπαστούνια, και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στο θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Ανάμεσα στους θεατές βρισκόταν και η κόρη του, η ηθοποιός του «Emily in Paris» Λίλι Κόλινς.

Την παρουσίαση της βράβευσής του ανέλαβε ο Τράβις Μπάρκερ των Blink-182, ο οποίος εξήρε τη διπλή μουσική ιδιότητα του Κόλινς ως κορυφαίου ντράμερ και επιτυχημένου τραγουδιστή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο εμβληματικό «In the Air Tonight», χαρακτηρίζοντας το πέρασμα των ντραμς του ένα από τα εντυπωσιακότερα στην ιστορία της μουσικής.

Ακολούθησε μια καθηλωτική ερμηνεία του τραγουδιού από τη Σίνθια Ερίβο, με τον Μπάρκερ στα ντραμς, που ξεσήκωσε το κοινό.

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Ο Κόλινς, ο οποίος είχε ήδη τιμηθεί ως μέλος των Genesis, βραβεύτηκε αυτή τη φορά για την προσωπική του διαδρομή. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και την αποχή του από τις ζωντανές εμφανίσεις από το 2022, έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα στους θαυμαστές του: «Δεν έχετε ακούσει ακόμη την τελευταία λέξη από εμένα».

Η βραδιά περιλάμβανε επίσης σημαντικές μουσικές στιγμές, με τους U2 να ανοίγουν την τελετή και τους Run-DMC μαζί με τους Aerosmith να αναλαμβάνουν το φινάλε.

Στους καλλιτέχνες που τιμήθηκαν συγκαταλέγονταν ακόμη οι Oasis, Sade, Iron Maiden, Queen Latifah, MC Lyte και Wu-Tang Clan, σε μια διοργάνωση που ανέδειξε τη διαχρονική επιρροή διαφορετικών μουσικών ειδών.