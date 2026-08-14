Τα «Φιδάκια της Παναγίας»: Το θαυμαστό φαινόμενο στην Κεφαλονιά που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες - iefimerida.gr

Κάθε Αύγουστο, η Κεφαλονιά γίνεται πόλος έλξης χιλιάδων πιστών, που συρρέουν για να δουν από κοντά τα θρυλικά «Φιδάκια της Παναγίας» στο μικρό χωριό Μαρκόπουλο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Κάθε χρόνο, από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου, στην Κεφαλονιά εμφανίζονται τα ακίνδυνα φίδια του είδους Telescopus fallax. Φέρουν έναν σταυρό στο κεφάλι και μετά τη λιτανεία της εικόνας της Παναγίας εξαφανίζονται μυστηριωδώς μέχρι την επόμενη χρονιά.

Τα ερπετά επιδεικνύουν μια ανεξήγητα ήμερη συμπεριφορά. Κινούνται χωρίς φόβο ανάμεσα στους πιστούς, σκαρφαλώνουν στην εικόνα της Παναγίας ακόμη και στα χέρια των παρευρισκομένων, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης και δέους για τους επισκέπτες.

Η τοπική παράδοση συνδέει το φαινόμενο με έναν θρύλο της εποχής των πειρατικών επιδρομών. Σύμφωνα με αυτόν, η Παναγία μεταμόρφωσε τις μοναχές του μοναστηριού σε φίδια για να τις προστατεύσει από τους εισβολείς.

Η μη εμφάνισή τους θεωρείται κακός οιωνός, καθώς συνέβη μόνο δύο φορές στην ιστορία: το 1940, πριν από τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, και το 1953, πριν από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την Κεφαλονιά.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα, εντυπωσιακά και ανεξήγητα θρησκευτικά φαινόμενα σε ολόκληρη την Ελλάδα, το οποίο επαναλαμβάνεται σταθερά κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου του Δεκαπενταύγουστου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συγκεκριμένα ερπετά κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση από τις 6 Αυγούστου, την ημέρα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, και παραμένουν στον ιερό ναό της Παναγίας της Λαγκουβάρδας μέχρι και τις 15 Αυγούστου, την ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Κεφαλονιά: Η λιτάνευση της εικόνας και η εξαφάνιση των φιδιών

Μετά την ολοκλήρωση της πανηγυρικής θείας λειτουργίας και τη λιτάνευση της εικόνας, τα φίδια εξαφανίζονται εντελώς μυστηριωδώς, χωρίς κανείς να μπορεί να εντοπίσει τα ίχνη τους μέχρι την επόμενη χρονιά.

Τα «φιδάκια» αυτά ανήκουν στο επιστημονικό είδος Telescopus fallax (γνωστό ως «αγιόφιδο») και διακρίνονται για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά τους. Είναι εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο, ενώ στο κεφάλι και τη λεπτή γλώσσα τους φέρουν έναν μικρό μαύρο σχηματισμό που θυμίζει ολοκάθαρα το σημείο του σταυρού. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο για τους χιλιάδες επισκέπτες είναι η ανεξήγητη συμπεριφορά τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα φιδάκια εμφανίζονται την ημέρα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος / Φωτογραφία: Eurokinissi

Παρά τη φυσική τάση των ερπετών να απομακρύνονται από την ανθρώπινη παρουσία, τα φιδάκια της Κεφαλονιάς εμφανίζονται εξαιρετικά ήμερα. Κινούνται χωρίς φόβο ανάμεσα στους πιστούς, σκαρφαλώνουν πάνω στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, στα ξύλινα στασίδια, ακόμη και στα χέρια των παρευρισκομένων, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης και δέους.

Ο θρύλος από την εποχή των πειρατικών επιδρομών

Η τοπική παράδοση συνδέει την παρουσία τους με έναν παλαιό θρύλο, που χρονολογείται από την εποχή των καταστροφικών πειρατικών επιδρομών στο νησί.

Σύμφωνα με τη λαϊκή διήγηση, όταν το μοναστήρι της περιοχής δέχθηκε επίθεση, οι μοναχές προσευχήθηκαν θερμά στην Παναγία για να τις προστατεύσει από την αιχμαλωσία. Το αίτημά τους εισακούστηκε και η Θεοτόκος μεταμόρφωσε τις μοναχές σε φίδια για να τρέψουν τους εισβολείς σε φυγή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο

Από τότε, η ετήσια επιστροφή τους θεωρείται ευλογία και θεϊκό σημάδι. Μάλιστα, η τοπική κοινωνία πιστεύει ακράδαντα ότι η μη εμφάνισή τους αποτελεί κακό οιωνό, καθώς αυτό συνέβη μόνο δύο φορές στην ιστορία: το 1940, πριν από το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, και το 1953, λίγες ημέρες πριν από τους καταστροφικούς σεισμούς.

Τα «αγιόφιδα» είναι εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο / Φωτογραφία: Eurokinissi

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανεξίτηλο μυστήριο στο πέρασμα του χρόνου

Σήμερα, το μοναδικό αυτό φαινόμενο αποτελεί κεντρικό πυλώνα του θρησκευτικού τουρισμού στην Κεφαλονιά, προσελκύοντας ντόπιους αλλά και πλήθος επισκεπτών από κάθε γωνιά του πλανήτη, μαζί με επιστήμονες, δημοσιογράφους και ερευνητές.

Παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες να δοθεί μια αμιγώς επιστημονική ερμηνεία για τη συμπεριφορά των ερπετών, η απόλυτη συνέπεια της χρονικής στιγμής και ο πλούσιος συμβολισμός τους διατηρούν το μυστήριο ανεξίτηλο στο πέρασμα του χρόνου.

Τα «Φιδάκια της Παναγίας» παραμένουν ένα ζωντανό σύμβολο πίστης, παράδοσης και πολιτισμικής κληρονομιάς για το Ιόνιο, προσφέροντας κάθε καλοκαίρι μια αξέχαστη εμπειρία,﻿ που ισορροπεί ανάμεσα στον θρύλο, τη φύση και τη θρησκευτική ευλάβεια.

