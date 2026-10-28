Πολλοί άνθρωποι πετούν τους φελλούς από τα μπουκάλια κρασιού - κι όμως, αξίζουν όσο ο χρυσός όταν χρησιμοποιούνται σε μια γλάστρα - iefimerida.gr

Τι κάνατε τον φελλό από το μπουκάλι του κρασιού που ανοίξατε πρόσφατα; Μήπως το πετάξατε;

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι φελλοί αξιοποιούνται στις γλάστρες με δύο τρόπους: τοποθετούνται στον πυθμένα για αποστράγγιση ή κόβονται και αναμειγνύονται με το χώμα για τη βελτίωση της δομής του, προσφέροντας πρακτικά οφέλη στα φυτά.

Η τοποθέτηση ολόκληρων φελλών στον πυθμένα της γλάστρας βελτιώνει την αποστράγγιση. Παράλληλα, λόγω του χαμηλού τους βάρους, συμβάλλουν στη θερμομόνωση, προστατεύοντας τις ρίζες των φυτών από το κρύο.

Μια εναλλακτική χρήση είναι η κοπή των φελλών σε μικρά κομμάτια για τη βελτίωση της δομής του χώματος. Η ανάμειξή τους με το χώμα δημιουργεί ένα πιο αφράτο και καλά αεριζόμενο υπόστρωμα.

Η προσθήκη κομματιών φελλού εμποδίζει τη συμπίεση του χώματος, η οποία περιορίζει το οξυγόνο και προκαλεί σάπισμα ριζών. Η τεχνική αυτή ευνοεί ιδιαιτέρως τα αρωματικά φυτά, τα παχύφυτα και τα μεσογειακά είδη.

Δεν σας αδικούμε, διότι μπορεί να μην γνωρίζατε ότι ένας φελλός μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος για τα φυτά που μεγαλώνουν σε γλάστρες. Αν και η ιδέα αυτή μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστη, η επαναχρησιμοποίησή του προσφέρει ορισμένα πρακτικά πλεονεκτήματα στα φυτά.

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Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους φελλούς στις γλάστρες

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρήσης του φελλού στις γλάστρες – είτε στον πυθμένα, είτε αναμεμειγμένοι με το χώμα.

Ένας τρόπος αξιοποίησής τους είναι ως υλικό αποστράγγισης. Ανάλογα με το μέγεθος της γλάστρας, μπορείτε να τοποθετήσετε μερικούς φελλούς στον πυθμένα. Παράλληλα, είναι ελαφριοί και μπορούν να συμβάλουν στην θερμομόνωση, προστατεύοντας σε κάποιο βαθμό τις ρίζες των φυτών του μπαλκονιού από το κρύο.

Μια άλλη χρήση είναι να κόψετε μικρά κομμάτια φυσικού φελλού για να βελτιώσετε τη δομή του χώματος. Πολλά φυτά αναπτύσσονται καλύτερα όταν οι ρίζες τους βρίσκονται σε αφράτο και καλά αεριζόμενο έδαφος.

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Αντίθετα, το πολύ συμπιεσμένο χώμα συγκρατεί υπερβολική υγρασία, περιορίζει την κυκλοφορία του οξυγόνου και μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ανάπτυξης ή ακόμη και σε σάπισμα των ριζών. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα αρωματικά φυτά, τα παχύφυτα, τα μεσογειακά είδη και τα φυτά με λεπτές ρίζες.

Κόβοντας, λοιπόν, τους φυσικούς φελλούς σε μικρά κομμάτια και αναμειγνύοντάς τα με το χώμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πιο χαλαρή δομή, καθώς τα κομμάτια λειτουργούν σαν μικρά διαχωριστικά που αφήνουν κενά αέρα ανάμεσα στα σωματίδια του εδάφους.