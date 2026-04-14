Ο Φειδίας Παναγιώτου παντρεύεται -Δείτε το προσκλητήριο του γάμου του - iefimerida.gr

Θα το πάρει το κορίτσι του Στυλιάνα Αβερκίου ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου και είδαμε και το προσκλητήριο με τις λεπτομέρειες του γάμου.

Συγκεκριμένα, ο Κύπριος ευρωβουλευτής και YouTuber Φειδίας Παναγιώτου και η πρώην παίκτρια του «Big Brother» Στυλιάνα Αβερκίου έχουν σχεδιάσει να πραγματοποιήσουν το γάμο τους την Πέμπτη 30 Απριλίου, στις 16:30, στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό. Όπως φαίνεται και στο προσκλητήριο, θα ακολουθήσει δεξίωση στις 18:00 στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Να σημειωθεί ότι όπως αναγράφεται στο προσκλητήριο απαιτείται dress code από τους καλεσμένους, σε «Bridgerton vibes». Ενώ είναι απαραίτητο όλοι να δείξουν το προσκλητήριό τους κατά την είσοδό τους στην εκκλησία.

Η σχέση και η πρόταση γάμου

Ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου είναι ζευγάρι από το καλοκαίρι του 2024, όπως έκαναν γνωστό μέσα από αναρτήσεις τους. Δεν άργησε να έρθει και η πρόταση γάμου από τον Κύριο ευρωβουλευτή, η οποία έγινε λίγους μήνες μετά, τον Δεκέμβριο του 2024.