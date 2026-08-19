Βιν Ντίζελ για το τελευταίο Fast & Furious: «Όταν διάβασα το σενάριο δάκρυσα» - Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα - iefimerida.gr

Ο Βιν Ντίζελ (Vin Diesel) αποκάλυψε πότε ξεκινούν τα γυρίσματα του «Fast Forever», της ταινίας που θα σφραγίσει το μεγάλο φινάλε του «Fast & Furious».

Το «Fast & Furious» αποτελεί το μακροβιότερο και πιο κερδοφόρο franchise της Universal, με συνολικές εισπράξεις που αγγίζουν τα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Tο «Fast Forever», η 11η και τελευταία ταινία της σειράς, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Μαρτίου 2028.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην τελική ευθεία για την έναρξη των γυρισμάτων

Στο πλαίσιο εκδήλωσης για την 25η επέτειο της πρώτης ταινίας «The Fast and the Furious» που έγινε στο Λος Άντζελες, ο πρωταγωνιστής και παραγωγός της σειράς δήλωσε στο Variety ότι τα γυρίσματα ξεκινούν τον Δεκέμβριο.

«Βρίσκομαι σε καλό σημείο. Έπρεπε να περάσω από τέσσερις διαφορετικές ομάδες σεναριογράφων και τέσσερα χρόνια ανάπτυξης για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που θεωρώ αντάξιο ενός μεγάλου φινάλε. Όταν διάβασα το σενάριο πριν από λίγες εβδομάδες, [έκλαψα]», πρόσθεσε.

«Όταν διάβασα το σενάριο δάκρυσα»

Πριν από την έναρξη της προβολής, ο Ντίζελ μιλώντας στο κοινό της αίθουσας εξήγησε πόσο τον συγκίνησε το νέο σενάριο.

«Θα μοιραστώ μαζί σας κάτι προσωπικό...όταν διάβασα το σενάριο στα μισά, μου έτρεξε ένα δάκρυ. Μέχρι να το ολοκληρώσω, ένα σενάριο που δουλέψαμε σκληρά για να βγει όπως ακριβώς σας αξίζει μετά από τόσα χρόνια, έκλαιγα. Δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Μερικές φορές, ακόμα και οι πιο σκληροί άντρες έχουν ανάγκη να κλάψουν», σημείωσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σκηνοθεσία θα αναλάβει ξανά ο Λουί Λετεριέ, ο οποίος καθοδήγησε την ταινία "Fast X" το 2023. Ο σκηνοθέτης θα οδηγήσει τον Dominic Toretto (Βιν Ντίζελ) και την υπόλοιπη «οικογένεια» του franchise στην τελευταία τους περιπέτεια, με το μέλλον της σειράς να δείχνει πιο εκρηκτικό από ποτέ.