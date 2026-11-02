Ποιος είναι ο Anyma, o DJ που ήρθε στο ΟΑΚΑ και ξεσήκωσε τους πάντες -Το ψηφιακό υπερθέαμα με τα αρχαιοελληνικά αγάλματα που ζωντανεύουν στη σκηνή - iefimerida.gr

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, ο Anyma, κατά κόσμον Ματέο Μιλέρι, ανέβηκε στη σκηνή που είχε στηθεί στο Τείχος των Εθνών του ΟΑΚΑ.



Ένα φουτουριστικό σκηνικό άρχισε να ξετυλίγεται στους χιλιάδες θεατές που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς, προκειμένου να απολαύσουν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα live της χρονιάς.



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Μπροστά στα μάτια τους ζωντάνεψαν η Αρχαία Ελλάδα, μια μέδουσα με φίδια, ένας φτερωτός άγγελος μέσα στις φλόγες, η Νίκη της Σαμοθράκης αλλά και μια γιγαντιαία Αφροδίτη της Μήλου εμφανίστηκαν στις μεγάλες οθόνες. Τα visuals καθήλωσαν το κοινό, ενώ ο ήχος τούς παρέσερνε στον κόσμο του Anyma.

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Ποιος είναι ο Anyma



Ο Anyma, το καλλιτεχνικό project του Ματέο Μιλέρι, αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Ως DJ, producer και πολυδιάστατος δημιουργός, έχει διαμορφώσει μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα, συνδυάζοντας πρωτοποριακές techno συνθέσεις με εντυπωσιακά visual concepts και καθηλωτικές οπτικοακουστικές performances.

Το 2024 έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ηλεκτρονικής μουσικής που απέκτησε residency στο εμβληματικό Sphere του Λας Βέγκας. Εκεί παρουσίασε το «Afterlife Presents Anyma: The End of Genesys», μια φουτουριστική cybernetic opera που προσέλκυσε συνολικά 200.000 θεατές σε 12 εμφανίσεις. Με επίκεντρο τη σχέση τεχνολογίας, φύσης και ανθρωπότητας, το show αποτέλεσε την κορύφωση της τριλογίας Genesys, η οποία περιλαμβάνει τα άλμπουμ Genesys (2023), Genesys II (2024, Afterlife/Interscope) και The End of Genesys (2025), με την τελευταία της κυκλοφορία να ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2025 μέσα από μια Deluxe Edition.

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Παράλληλα, η καλλιτεχνική του πορεία χαρακτηρίζεται από συνεργασίες με σημαντικά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως οι LISA (BLACKPINK), Joji, EJAE (K-Pop Demon Hunters), Sevdaliza, Grimes, Ellie Goulding και FKA twigs. Το 2024 ανέλαβε επίσης τη δημιουργική οπτική διεύθυνση της συναυλίας «One Night Only» του The Weeknd στο Σάο Πάολο, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του στον χώρο των μεγάλων μουσικών και οπτικοακουστικών παραγωγών.

Το 2025 συνέχισε την ανοδική του πορεία με ένα καλοκαιρινό residency στο [UNVRS] της Ίμπιζα, που έχει καθιερωθεί ως το πρώτο hyperclub στον κόσμο, ενώ βρέθηκε στην κορυφή σημαντικών διεθνών φεστιβάλ, όπως τα Ultra Miami, Sziget και Zürich Openair. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε τη δημιουργική συνεργασία του με την Oakley, κατέκτησε τη 10η θέση στη λίστα Top 100 DJs του DJ Mag και υπέγραψε τη μουσική επένδυση της επίδειξης Vetements SS26, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Η χρονιά ολοκληρώθηκε με δύο ακόμη σημαντικά ορόσημα: τη headline εμφάνιση και τη δημιουργική διεύθυνση του League of Legends World Championship στην Κίνα, καθώς και μια sold-out performance στις Πυραμίδες της Γκίζας. Εκεί παρουσίασε το δίωρο οπτικοακουστικό show «Quantum Genesys», σε ένα σκηνικό μοναδικής ιστορικής και συμβολικής σημασίας.

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Το 2026 σηματοδότησε την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου, με την παγκόσμια περιοδεία του να ξεκινά από το Coachella, όπου παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο οπτικοακουστικό project «Anyma presents ÆDEN». Το νέο show ταξίδεψε στη συνέχεια σε Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, συνοδεύοντας τον Anyma σε μια σειρά σημαντικών εμφανίσεων, ανάμεσά τους και το μεγαλύτερο headline show ηλεκτρονικής μουσικής που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία της Κίνας, στη Σανγκάη, καθώς και το δεύτερο καλοκαιρινό residency του στο [UNVRS].

Τον Αύγουστο του 2026, ο Anyma έκανε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην καλλιτεχνική και επιχειρηματική του πορεία, λανσάροντας τη δική του δισκογραφική εταιρεία, ÆDEN Records. Πρώτη της κυκλοφορία αποτέλεσε η συλλογή club tracks «ÆDEN: Digital Renaissance Vol. I», μια δημιουργική σύμπραξη με φίλους και συνεργάτες του, που αποτυπώνει τη νέα μουσική κατεύθυνση και το ευρύτερο καλλιτεχνικό όραμα του project.