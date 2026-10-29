 Η Φαίη Σκορδά μετακομίζει: Τα βίντεο από το πακετάρισμα για το νέο της σπίτι με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη - iefimerida.gr
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Η Φαίη Σκορδά μετακομίζει: Τα βίντεο από το πακετάρισμα για το νέο της σπίτι με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Φαίη Σκορδά
Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Φαίη Σκορδά/ Φωτογραφία: Studio Panoulis
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μεγάλες αλλαγές τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή βιώνει η Φαίη Σκορδά.

Η γνωστή παρουσιάστρια από την μία επέστρεψε στον Ant1 όπου παρουσιάζει πρωινή εκπομπή τα Σαββατοκύριακα και από την άλλη, ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Οι ετοιμασίες της Φαίης Σκορδά για τη μετακόμιση

Μάλιστα, φαίνεται πως η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται να μετακομίσει στο νέο τους κοινό σπίτι, αν κρίνει κανείς από τα βίντεο που μοιράστηκε στο λογαριασμό της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε στα Insta stories της βίντεο που δείχνουν το πακετάρισμα αντικειμένων της για το νέο της σπίτι. Σε αυτή τη διαδικασία, η Φαίη Σκορδά δεν είναι μόνη, καθώς έχει στο πλευρό της μερικούς φίλους, τους οποίους μάλιστα, συστήνει στους ακολούθους της.

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