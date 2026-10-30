Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε τα πάντα για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη: Είναι μαζί 5 χρόνια, μένουν μαζί 1,5, η σχέση του με τα παιδιά της - iefimerida.gr

Η Φαίη Σκορδά μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αποκαλύπτοντας πότε σχεδιάζουν να παντρευτούν και πώς είναι η κοινή τους ζωή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, είναι αρχιτέκτονας που έζησε στο εξωτερικό και αποφεύγει συστηματικά τη δημοσιότητα. Η ίδια σέβεται την επιλογή του, καθώς εκείνος δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με την τηλεοπτική της πορεία.

Το ζευγάρι, που διατηρεί σχέση εδώ και πέντε χρόνια, κατάφερε να κρατήσει την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα. Η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έγινε σε εκδήλωση του «Make-A-Wish» κατόπιν επιθυμίας της παρουσιάστριας.

Η παρουσιάστρια ερωτεύτηκε τον σύντροφό της για τον συνδυασμό παιδικότητας και σοβαρότητας που τον χαρακτηρίζει. Την κέρδισε επίσης η καλλιέργειά του και το γεγονός ότι μαθαίνει διαρκώς καινούργια πράγματα από εκείνον, διατηρώντας μια νεανική σχέση.

Ο γάμος του ζευγαριού, που συγκατοικεί ενάμιση χρόνο, αναμένεται να γίνει την άνοιξη. Αν και αρχικά σχεδιαζόταν για τα τέλη Αυγούστου, αναβλήθηκε λόγω υποχρεώσεων, με την τελετή να προγραμματίζεται σε πολύ κλειστό κύκλο.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να προστατεύει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας, προχώρησε σε μια σειρά από προσωπικές αποκαλύψεις για τον σύντροφό της, τη σχέση που έχουν δημιουργήσει αλλά και τα σχέδιά τους για το μέλλον.

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Καλεσμένη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου, το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στη συγκατοίκησή τους, στον γάμο που ετοιμάζουν, αλλά και στη σχέση του Αλέξανδρου Αθανασιάδη με τους δύο γιους της, Γιάννη και Δημήτρη.

Φαίη Σκορδά: «Στον σύντροφό μου δεν αρέσει καθόλου η δημοσιότητα»

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι ο σύντροφός της, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας, δεν επιθυμεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και δεν είχε ιδιαίτερη επαφή με την τηλεοπτική της παρουσία πριν γνωριστούν.

«Στον σύντροφό μου δεν αρέσει καθόλου η δημοσιότητα. Δεν τη θέλει καθόλου! Δεν του αρέσει και εγώ το εκτιμώ. Στην αρχή είχε κάποιες σκέψεις για το πώς θα μπορούσε όλο αυτό να γίνει από την στιγμή που δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Είναι αρχιτέκτονας που εκτιμώ πολύ. Δεν έχει παρακολουθήσει εκπομπές. Δεν ήξερε και πολλά πράγματα στην αρχή, γιατί έχει ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, οπότε δεν με έχει παρακολουθήσει. Φαντάζομαι γνώριζε την ύπαρξή μου, δεν ήταν ποτέ τηλεθεατής. Τη γνώμη του θα μου την πει, αλλά συνήθως με χιούμορ. Τα λέει χαριτωμένα», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.



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Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση και η σχέση τους που μετρά πέντε χρόνια



Στη συνέχεια, η Φαίη Σκορδά θυμήθηκε την πρώτη φορά που εμφανίστηκε δημόσια στο πλευρό του συντρόφου της, σε εκδήλωση του οργανισμού «Make-A-Wish».

Παρότι γνώριζε ότι ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης δεν αισθάνεται άνετα με τις κάμερες, ήθελε να τον έχει δίπλα της σε μια βραδιά με ιδιαίτερη σημασία για την ίδια. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η σχέση τους μετρά ήδη πέντε χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων κατάφεραν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

«Αυτή η σχέση υπάρχει πέντε χρόνια τώρα, αλλά ποτέ δεν βγήκε κάτι. Εάν δεν προκαλείς, θα έρθει η ισορροπία. Το Make a Wish είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα και εκείνη τη συγκεκριμένη βραδιά που εμφανιστήκαμε για πρώτη φορά μαζί, ήθελα να είναι εκεί δίπλα μου για να το ζήσει και αυτός και για να δει το έργο του “Make a Wish”. Οπότε εκείνη τη στιγμή όταν πήγαμε του είπα “εδώ να ξέρεις θα έχει κάμερες”. Και πάλι βέβαια όταν μπήκε μέσα δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Προσπαθώ κι εγώ να τον σεβαστώ και να μην τον φέρνω σε δύσκολη θέση», συμπλήρωσε.



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Τι έκανε τη Φαίη Σκορδά να ερωτευτεί τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη



Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου τη ρώτησε τι ήταν εκείνο που την έκανε να ερωτευτεί τον σύντροφό της, η παρουσιάστρια μίλησε με τρυφερότητα για την προσωπικότητά του.

Όπως εξήγησε, την κέρδισε ο συνδυασμός της παιδικότητας και της σοβαρότητάς του, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει για την ίδια το γεγονός ότι πρόκειται για έναν καλλιεργημένο άνθρωπο, από τον οποίο μαθαίνει συνεχώς καινούργια πράγματα.

«Ερωτεύτηκα την παιδικότητά του, ενώ παράλληλα μου άρεσε και η σοβαρότητα που είχε. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει γνώσεις, είναι καλλιεργημένος. Μαθαίνω από αυτόν πολλά και μου αρέσει αυτό. Παράλληλα όμως, είμαστε και οι δύο δεκαπεντάχρονα».



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Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης μαζί με τη Φαίη Σκορδά σε εκδήλωση του «Make A Wish» στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος / Φωτογραφία: NDP



Φαίη Σκορδά: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη



Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνέντευξη ήταν και ο γάμος του ζευγαριού, με τη Φαίη Σκορδά να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στα σχέδιά τους.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι αρχικά είχαν σκεφτεί να παντρευτούν στα τέλη Αυγούστου, ωστόσο διάφορες προσωπικές υποχρεώσεις δεν της επέτρεψαν να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο στην προετοιμασία.

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Όπως ανέφερε, οι δυο τους συγκατοικούν εδώ και ενάμιση χρόνο και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μια πολύ διακριτική τελετή, παρουσία ελάχιστων ανθρώπων, ενώ στη συνέχεια σχεδιάζουν να γιορτάσουν το γεγονός με φίλους. Ο γάμος τους αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί μέσα στην άνοιξη, πριν από το καλοκαίρι.

«Θα γίνει ο γάμος. Απλά έτυχαν πράγματα στη ζωή μου που δεν μπόρεσα να το οργανώσω. Μένουμε μαζί εδώ και 1,5 χρόνο. Από τη στιγμή λοιπόν που μένουμε μαζί, είχαμε πει ότι θα παντρευτούμε για πολλούς λόγους. Ευτυχώς είχε γνωρίσει και τον μπαμπά στην αρχή της σχέσης. Θα γίνει κάτι πολύ κλειστό μόνο για μας και μετά θα κάνουμε με φίλους κάτι να το γιορτάσουμε. Αυτά θέλουν χρόνο για να τα οργανώσεις. Εγώ ήθελα με το που τελείωσε η εκπομπή το καλοκαίρι, να ασχοληθώ με αυτό και υπολόγιζα να γίνει τέλος Αυγούστου. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Τελικά δεν έγινε οπότε θα γίνει το επόμενο διάστημα, μέχρι το καλοκαίρι πρέπει να γίνει. Δεν πάει άλλο. Θέλω το χαρώ, δεν θέλω να είναι σαν υποχρέωση. Θέλω να απολαύσω τη διαδικασία», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Η σχέση του Αλέξανδρου Αθανασιάδη με τους δύο γιους της



Η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε και στην οικογενειακή τους καθημερινότητα, αποκαλύπτοντας ότι ο σύντροφός της έχει αναπτύξει μια πολύ όμορφη και φιλική σχέση με τους δύο γιους της, Γιάννη και Δημήτρη.

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Μάλιστα, δεν δίστασε να αστειευτεί για τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι, λέγοντας ότι ο μεγαλύτερος γιος της, Γιάννης, είναι ο πιο ώριμος από τους τέσσερις.

Παράλληλα, μίλησε για τις προτεραιότητές της, τονίζοντας ότι πάνω από όλα επιθυμεί να βλέπει τα παιδιά της ευτυχισμένα και τον σύντροφό της να πραγματοποιεί τα επαγγελματικά του όνειρα. Όσο για την ίδια, παραδέχτηκε πως θα ήθελε να απολαμβάνει περισσότερο την καθημερινότητα, χωρίς να αντιμετωπίζει τα πάντα ως υποχρέωση.

«Έχουν πολύ όμορφη σχέση, φιλική σχέση. Όλοι έχουμε την ίδια ηλικία σε αυτό το σπίτι, ο πιο ώριμος ανάμεσα στους τέσσερίς μας είναι ο γιος μου ο Γιάννης. Προτεραιότητα μου είναι να είναι τα παιδιά καλά, να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να είναι ευτυχισμένα. Ο άνθρωπός μου θέλω να είναι υγιής, να είναι γερός, να είναι χαρούμενος. Καταλαβαίνω ότι η εργασία του είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για εκείνον και θέλω πραγματικά να πετύχει όλα τα όνειρά του. Για μένα σαν Φαίη, θα ήθελα περισσότερο να απολαμβάνω. Να μην τα βλέπω όλα σαν μια υποχρέωση».