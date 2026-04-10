Η Φαίη Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη για Πάσχα στη Θεσσαλονίκη πριν από το γάμο-Βίντεο από το ταξίδι τους - iefimerida.gr

Ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media η Φαίη Σκορδά «μαρτύρησε» το ταξίδι της με το σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη στη Θεσσαλονίκη για το Πάσχα.

Λίγους μήνες πριν από το γάμο τους, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες θα είναι πολιτικός, η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της Αλέξανδρος Αθανασιάδης επέλεξαν τη Θεσσαλονίκη για να περάσουν όμορφες στιγμές τις ημέρες του Πάσχα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκης

Μάλιστα, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί στιγμές της με τους ακολούθους της στα social media και ανέβασε βίντεο όπου φαίνεται να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο και από τη θέση του συνοδηγού να απολαμβάνει μια χαλαρή βόλτα, με φόντο την παραλία της πόλης και τον Λευκό Πύργο.

Στη θέση του οδηγού πιθανόν καθόταν ο σύντροφός της, ο οποίος δεν επιθυμεί να εκτίθεται στα φώτα της δημοσιότητας. Κάτι που ζήτησε για ακόμα μια φορά και από τη Φαίη Σκορδά σε ένα στιγμιότυπο που ανέβασε πάλι εκείνη τις προηγούμενες μέρες. Η παρουσιάστρια έδειξε σε βίντεο τα πασχαλινά δώρα που της είχαν ετοιμάσει για να την υποδεχτούν οι συγγενείς της και σε αυτό ακούγεται η φωνή του Αλέξανδρου Αθανασιάδη να της ζητάει να μην ανεβάσει τη φωνή μου και τη Φαίη να του λέει: «Δεν με νοιάζει θα σε ανεβάσω».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πανέτοιμοι για το γάμο της χρονιάς

Δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Γιώργο Λιάγκα, η Φαίη Σκορδά είπε το «ναι» στην πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της Αλέξανδρος Αθανασιάδης, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια που είναι ζευγάρι, και ο γάμος τους θα γίνει τους επόμενους μήνες.

Όπως αποκάλυψε στις αρχές Μαρτίου η φίλη της παρουσιάστριας Νάνσυ Παραδεισανού, σε επικοινωνία που είχε μαζί της, τη ρώτησε «ρε συ θα πω, γιατί με ρωτάνε όλοι για το γάμο σου και αυτά» και της απάντησε ακριβώς: «Νανσού… ο γάμος θα γίνει κάποια στιγμή πολύ σύντομα και πολύ ήσυχα».