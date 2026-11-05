Το φαγητό που γίνεται πιο υγιεινό όταν τρώγεται την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τους διατροφολόγους - Κάνει καλό στη χοληστερίνη και στο βάρος - iefimerida.gr

Ποια είναι τα φαγητά αυτά που αποκτούν ένα ξεκάθαρο διατροφικό πλεονέκτημα αφού περάσουν μια νύχτα στο ψυγείο και καταναλωθούν την επόμενη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Όταν τα μαγειρεμένα ζυμαρικά ψύχονται, το άμυλό τους αναδιατάσσεται μέσω της διαδικασίας της οπισθοδρόμησης. Δημιουργείται έτσι το ανθεκτικό άμυλο, μια νέα δομή που ο οργανισμός δεν διασπά εύκολα, συμπεριφερόμενος περισσότερο σαν φυτική ίνα.

Το ανθεκτικό άμυλο λειτουργεί ως πρεβιοτικό, τρέφοντας τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Αυτό συμβάλλει στη μείωση της χοληστερίνης και στην καλύτερη πέψη, καθώς τα συγκεκριμένα βακτήρια επηρεάζουν τη συνολική υγεία και την πρόληψη ασθενειών.

Για τον σχηματισμό του ανθεκτικού αμύλου απαιτείται ολονύχτια ψύξη των ζυμαρικών σε ρηχό σκεύος, αφού πρώτα κρυώσουν για μισή ώρα. Το επακόλουθο ζέσταμα δεν αναιρεί τα οφέλη, καθώς σημαντική ποσότητα της νέας δομής παραμένει.

Υπάρχει κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης εάν το φαγητό παραμείνει εκτός ψυγείου για ώρες. Το φαινόμενο της δημιουργίας ανθεκτικού αμύλου με την ψύξη ισχύει επίσης για το ρύζι, τις πατάτες, τα όσπρια και τη βρώμη.

Στο σπίτι της Αμερικανίδας συντάκτριας Άλισα Σάιμπερτζ, που γράφει για τη διατροφή και τη μαγειρική στο «Ρίντερς Ντάιτζεστ», ισχύει ένας κανόνας: σπιτικό βραδινό τουλάχιστον πέντε φορές την εβδομάδα. Για να βγαίνει ο λογαριασμός, η οικογένεια μαγειρεύει πάντα κάτι που φτάνει για δύο φορές.

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Μία το τρώνε ζεστό, μόλις βγει από τον φούρνο ή την κατσαρόλα, και μία ως περίσσευμα λίγες μέρες αργότερα. Τις περισσότερες φορές είναι σούπα. Το δεύτερο πιο συχνό πιάτο της λεγόμενης «βραδιάς των περισσευμάτων», όμως, κρύβει μια ευχάριστη έκπληξη: είναι πιο υγιεινό όταν τρώγεται μία ή δύο μέρες μετά το μαγείρεμα.

Μακαρόνια από χθες

Ο λόγος για τα ζυμαρικά. Λαζάνια, μακαρονάδα με κεφτεδάκια, πένες με σάλτσα βότκας: όλα αποκτούν διατροφικό πλεονέκτημα αφού περάσουν μια νύχτα στο ψυγείο. Το μυστικό κρύβεται στα μόρια του αμύλου και σε όσα τους συμβαίνουν όταν βράζουν και όταν κρυώνουν.

«Όταν τα ζυμαρικά βράζουν, οι κόκκοι του αμύλου απορροφούν νερό και φουσκώνουν», εξηγεί η Τζόρνταν Λάνγκχοου, διαιτολόγος και πιστοποιημένη προσωπική γυμνάστρια από τη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. «Έτσι ο οργανισμός διασπά γρήγορα το άμυλο και το μετατρέπει σε γλυκόζη».

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Καθώς όμως το φαγητό κρυώνει, συμβαίνει κάτι άλλο. «Τα μόρια του αμύλου περνούν από μια διαδικασία που λέγεται οπισθοδρόμηση: αναδιατάσσονται σε πιο σφιχτή, κρυσταλλική δομή, που τα πεπτικά ένζυμα δεν διασπούν τόσο εύκολα». Η νέα αυτή δομή είναι το λεγόμενο ανθεκτικό άμυλο. Σε αυτό οφείλονται όλα τα πιθανά οφέλη.

Γιατί η χθεσινή μακαρονάδα ανεβάζει λιγότερο το σάκχαρο

«Το ανθεκτικό άμυλο συμπεριφέρεται στον οργανισμό περισσότερο σαν φυτική ίνα παρά σαν υδατάνθρακας», σημειώνει η Λάνγκχοου. Οι απλοί υδατάνθρακες, όπως το λευκό ψωμί ή τα μπισκότα, διασπώνται αμέσως και στέλνουν γλυκόζη κατευθείαν στο αίμα, κάτι που μπορεί να φέρει μια σειρά από προβλήματα. Οι φυτικές ίνες, αντίθετα, διασχίζουν το πεπτικό σύστημα χωρίς να διασπαστούν.

Το πρώτο κέρδος αφορά το έντερο. Το ανθεκτικό άμυλο δεν διασπάται στο στομάχι. Φτάνει στο παχύ έντερο, όπου λειτουργεί ως πρεβιοτικό, δηλαδή ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι έχουν πιο υγιές και πιο ποικίλο μικροβίωμα έχουν χαμηλότερη χοληστερίνη, καλύτερη φυσική κατάσταση και ζουν περισσότερο, αφού τα βακτήρια αυτά επηρεάζουν τα πάντα, από την πέψη ως την πρόληψη ασθενειών.

Όταν αντίθετα κυριαρχούν τα «κακά» μικρόβια, μπορεί να εμφανιστούν πεπτικές διαταραχές, αυξημένος κίνδυνος για φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, κόπωση και αλλαγές στη διάθεση, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ.

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Το δεύτερο κέρδος αφορά το σάκχαρο. Το ανθεκτικό άμυλο μειώνει τον γλυκαιμικό αντίκτυπο του γεύματος, δηλαδή το πόσο γρήγορα ανεβαίνει το σάκχαρο στο αίμα. Μελέτη σε επιστημονικό περιοδικό για τον διαβήτη έδειξε ότι φαίνεται να ρίχνει το σάκχαρο μετά το φαγητό, και γι' αυτό θεωρείται πολλά υποσχόμενο στη διατροφική θεραπεία του διαβήτη τύπου 2.

Οι απότομες διακυμάνσεις του σακχάρου όμως δεν αφορούν μόνο τους διαβητικούς. Ανασκόπηση του 2025 τις συνδέει με φλεγμονή, χαμηλή ενέργεια, κακό ύπνο, ευερεθιστότητα και πιθανώς με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Επιπλέον, μετά την απότομη άνοδο και πτώση η πείνα επιστρέφει γρήγορα, και αυτό οδηγεί σε τσιμπολόγημα και σε περισσότερα κιλά.

Ακολουθεί ο κορεσμός. «Η τακτική κατανάλωση ανθεκτικού αμύλου έχει συνδεθεί με μεγαλύτερο αίσθημα πληρότητας μετά το φαγητό», λέει η διαιτολόγος. Επειδή διασχίζει τον γαστρεντερικό σωλήνα χωρίς να διασπάται, κρατά τον χορτασμό περισσότερη ώρα και μπορεί να μειώσει τη συνολική ποσότητα φαγητού μέσα στη μέρα.

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Ο κανόνας των δύο ωρών

Σε μελέτη για τον μεταβολισμό, όσοι πήραν ανθεκτικό άμυλο ως συμπλήρωμα για οκτώ εβδομάδες, με ισορροπημένη διατροφή, έχασαν κατά μέσο όρο περίπου 2,8 κιλά. Οι ερευνητές το αποδίδουν, εκτός από τον κορεσμό, στη μείωση της φλεγμονής και στη θρέψη του μικροβιώματος.

Τέλος, η χοληστερίνη. Ανασκόπηση σε περιοδικό διατροφικής έρευνας κατέγραψε πτώση τόσο της ολικής όσο και της «κακής» χοληστερίνης, άρα και μικρότερο κίνδυνο για καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά. Και εδώ το κλειδί είναι το μικροβίωμα: τα ωφέλιμα βακτήρια παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας, που βοηθούν τον οργανισμό να διασπά τα επιβλαβή λιπαρά αντί να τα απορροφά και να τα αποθηκεύει. Λαχανικά και ελαιόλαδο ενισχύουν το όφελος. Οι βαριές σάλτσες με κρέμα και τυρί όχι.

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Πόσος χρόνος χρειάζεται; Η Λάνγκχοου προτείνει μια νύχτα στο ψυγείο. «Τα ζυμαρικά πρέπει να κρυώσουν αρκετά. Κάποια οπισθοδρόμηση ξεκινά σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά το περισσότερο ανθεκτικό άμυλο σχηματίζεται μετά από ολονύχτια ψύξη». Συμβουλεύει να περιμένει κανείς περίπου μισή ώρα να φύγει ο ατμός και μετά να βάλει το φαγητό σε φαρδύ, ρηχό σκεύος.

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Σε βαθύ δοχείο, το κέντρο μπορεί να μείνει για πολλή ώρα στη «ζώνη κινδύνου» όπου πολλαπλασιάζονται τα βακτήρια. «Από την πλευρά της ασφάλειας τροφίμων, τα βρασμένα ζυμαρικά δεν πρέπει να μένουν περισσότερο από δύο ώρες σε θερμοκρασία δωματίου».

Το καλό νέο είναι ότι δεν χρειάζεται να τα φάει κανείς κρύα. «Επειδή η οπισθοδρόμηση είναι εν μέρει μη αναστρέψιμη, σημαντική ποσότητα ανθεκτικού αμύλου παραμένει και μετά το ζέσταμα», λέει η Λάνγκχοου. Μελέτη μάλιστα έδειξε ότι τα ξαναζεσταμένα ζυμαρικά ανέβασαν λιγότερο το σάκχαρο από τα φρεσκοβρασμένα, αλλά και από τα κρύα.

Υπάρχει και ένας κίνδυνος, το λεγόμενο «σύνδρομο του ξαναζεσταμένου ρυζιού». Πρόκειται για τροφική δηλητηρίαση από τον βάκιλο Bacillus cereus, που προκαλεί εμετό, διάρροια και σπανιότερα σοβαρότερα προβλήματα. Η ονομασία παραπλανά, γιατί δεν φταίει το ζέσταμα. Τα σπόρια και οι τοξίνες σχηματίζονται όταν το φαγητό μένει πολλή ώρα έξω από το ψυγείο. Και επειδή αντέχουν στη θερμότητα, το ζέσταμα δεν τα εξουδετερώνει. Η λύση είναι απλή: στο ψυγείο μέσα σε δύο ώρες, κατά προτίμηση νωρίτερα.

Το ίδιο φαινόμενο ισχύει για το ρύζι και τις πατάτες, που όταν κρυώσουν στο ψυγείο «αναπτύσσουν σημαντικά περισσότερο ανθεκτικό άμυλο». Ισχύει επίσης για τα φασόλια και τις φακές, που είναι από τη φύση τους πλούσια σε ανθεκτικό άμυλο και κερδίζουν κι άλλο με την ψύξη. Και ισχύει για τη βρώμη που μουλιάζει από το βράδυ, την οποία η Λάνγκχοου χαρακτηρίζει «ιδιαίτερα φιλικό προς το σάκχαρο πρωινό».