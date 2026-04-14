Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ακαδημαϊκή υπεροχή με παγκόσμια εμβέλεια - iefimerida.gr

Σε μια εποχή όπου Έλληνες μαθητές και γονείς αναζητούν σπουδές με διεθνή προοπτική, υψηλή απασχολησιμότητα και σύγχρονες υποδομές, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus - EUC) αναδεικνύεται σε μία από τις πιο δυναμικές επιλογές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus – EUC) αποτελεί ένα διεθνώς προσανατολισμένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο, με ισχυρή παρουσία στις επιστήμες υγείας, διεθνές δίκτυο συνεργασιών, συμμετοχή στη Galileo Global Education και ακαδημαϊκή παρουσία στην Κύπρο, τη Γερμανία και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία, την τεχνολογία και τη διασύνδεση με τη βιομηχανία, το EUC έχει διαμορφώσει ένα διεθνές ακαδημαϊκό οικοσύστημα που προσελκύει σήμερα περισσότερους από 12.600 φοιτητές από 80 διαφορετικές εθνικότητες.

Μέλος της Galileo Global Education - Δίκτυο 300.000 φοιτητών

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί μέλος της Galileo Global Education, του μεγαλύτερου ομίλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, με 70 ακαδημαϊκά ιδρύματα σε 18 χώρες και περισσότερους από 300.000 φοιτητές.

Η συμμετοχή σε ένα τόσο ισχυρό διεθνές δίκτυο ενισχύει τις δυνατότητες κινητικότητας, συνεργασιών και επαγγελματικών προοπτικών για τους φοιτητές από την Ελλάδα.

Smart Campus: Επένδυση στην εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών

Η επέκταση της πανεπιστημιούπολης με το νέο υπερσύγχρονο κτιριακό συγκρότημα 6.000 τ.μ. επιβεβαιώνει τη δέσμευση του πανεπιστημίου στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών. Το νέο κτίριο, σχεδιασμένο με βάση τις αρχές της λειτουργικότητας και της βιωσιμότητας, στεγάζει τις σχολές Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής, καθώς και εξειδικευμένα εργαστήρια και την πρότυπη Οδοντιατρική Κλινική.

EUC Frankfurt Campus﻿

Η ίδρυση του Παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φρανκφούρτη (EUC Frankfurt Campus) το 2022 αποτελεί ορόσημο για την κυπριακή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς πρόκειται για το πρώτο παράρτημα κυπριακού πανεπιστημίου εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας. Η παρουσία στη Γερμανία ενισχύει τις διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές και τη σύνδεση με ευρωπαϊκά κέντρα έρευνας και υγείας. Το EUC Frankfurt Campus αναπτύσσει ένα δυναμικό οικοσύστημα στους τομείς των Ιατρικών και Επιστημών Υγείας & Ζωής, προσφέροντας σήμερα έξι προγράμματα σπουδών:

Το μοναδικό πτυχίο Οδοντιατρικής στην Κύπρο

Το μοναδικό πτυχίο Οδοντιατρικής στην Κύπρο προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, ενώ η κλινική άσκηση πραγματοποιείται στην Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική του EUC. Η Σχολή Οδοντιατρικής είναι πλήρες μέλος του Association for Dental Education in Europe και οι απόφοιτοι μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του General Dental Practitioner σε περισσότερες από 32 ευρωπαϊκές χώρες.

Κτηνιατρική Σχολή: Με προσέγγιση one health﻿

Η Σχολή Κτηνιατρικής του EUC, με το πρόγραμμα Doctor of Veterinary Medicine (DVM), υπηρετεί την προσέγγιση «One Health» που ενώνει την υγεία των ζώων, των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες Day One Competencies, εκπαιδεύονται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, και έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια προσομοίωσης υψηλής τεχνολογίας. Το πτυχίο ευθυγραμμίζεται με το ESEVT και πληροί όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Κόμβος αριστείας στις επιστήμες υγείας και ζωής

Το EUC προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη δέσμη προγραμμάτων στους τομείς υγείας και ζωής, με 29 προγράμματα – εκ των οποίων 13 αποκλειστικά στην Κύπρο.

Μεταξύ αυτών:

Φαρμακευτική (MPharm)

Βιοϊατρικές & Βιολογικές Επιστήμες

Λογοθεραπεία

Φυσικοθεραπεία

Νοσηλευτική

Εργοθεραπεία

Αθλητική Επιστήμη

Διατροφή – Διαιτολογία

#1ο Business school στην Κύπρο

H Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του EUC και το Cambridge Centre for Alternative Finance, που εδρεύει στο Cambridge Judge Business School του Πανεπιστημίου Cambridge, έχουν συμφωνία ερευνητικής συνεργασίας για την επιτάχυνση της τεχνολογικής χρηματοοικονομικής καινοτομίας και της ανταλλαγής γνώσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική. Εξίσου σημαντικής σημασίας για τους φοιτητές είναι και η παρουσία του Microsoft Start-Up Center στην Πανεπιστημιούπολη που προβλέπει μια νέα προσέγγιση στην κουλτούρα start-up επιχειρήσεων.

Νομική Σχολή

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πρώτη αυτοτελής Νομική Σχολή στην Κύπρο, προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής Κυπριακού Δικαίου και Νομικής Ελληνικού Δικαίου, ενώ μέρος της βιωματικής μάθησης των φοιτητών Νομικής είναι η παρακολούθηση διαλέξεων στο εξωτερικό όπως στο Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στον Άρειο Πάγο στην Ελλάδα.

Η τεχνολογική υπεροχή του τμήματος Πληροφορικής ﻿

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η επίδρασή της στην αγορά εργασίας οδήγησαν στην εισαγωγή σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών και μαθήματων από το Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε τομείς, όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Big Data, Ρομποτική και Internet of Things πέραν των παραδοσιακών πτυχίων του Computer Science και Computer Engineering.

Η Σχολή Επιστημών της αγωγής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών

Η Σχολή προσφέρει πτυχίο Ψυχολογίας, του οποίου ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι η πρακτική εμπειρία και η τεχνογνωσία που βιώνουν οι φοιτητές καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους εντός του Πανεπιστημίου στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Προσωπικής Ανάπτυξης αλλά και εκτός της Πανεπιστημιούπολης σε διάφορες υπηρεσίες, οργανώσεις και οργανισμούς.

Μονάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Η εναλλακτική επιλογή σπουδών

Σύμπραξη με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανταποκρινόμενη στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί πλέον την εναλλακτική επιλογή σπουδών. H Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσφέρει μια διευρυμένη δέσμη προγραμμάτων σπουδών σε επίκαιρους τομείς όπως Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική, Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM, Εκπαιδευτική Ηγεσία, Νομική, Δημόσια Υγεία, Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου, Λογοπαθολογία και άλλα. Ενώ έχει συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για 2 μεταπτυχιακά στην Ειδική Εκπαίδευση και στις Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Σχολές και τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.euc.ac.cy ή να επικοινωνήσετε στο email admit@euc.ac.cy και στο 0035722713000.