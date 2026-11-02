«Γίνομαι ρεζίλι για μια βαριά κατηγορία που δεν έχει σχέση με εμένα» -Διεκόπη για τις 12 Νοεμβρίου η δίκη της Εύης Βατίδου - iefimerida.gr

Στις 12 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη της Εύης Βατίδου για την υπόθεση του τροχαίου το 2023.

Η Εύη Βατίδου εξερχόμενη του δικαστηρίου αρνήθηκε κατηγορηματικά το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης που της αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε επίθεση από τον οδηγό της μηχανής.

Εύη Βατίδου: «Γίνομαι ρεζίλι σε όλο τον κόσμο για κάτι που δεν έκανα»

Βγαίνοντας από τα δικαστήρια της Ευελπίδων η Εύη Βατίδου δήλωσε:



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«Η θέση μου είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ βαρύ και, κατά τη δική μου προσωπική εκτίμηση, άδικο. Δηλώνω αθώα. Με είχε αφήσει ελεύθερη ο ανακριτής, δεν προφυλακίστηκα ποτέ. Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση, βάσει μιας πραγματογνωμοσύνης που έγινε δυόμιση μήνες μετά στο ήδη επισκευασμένο αυτοκίνητό μου, να βρίσκομαι σήμερα σε αυτή τη θέση, χωρίς καμία αυτοψία της αστυνομίας και χωρίς σχεδιάγραμμα. Αυτή τη στιγμή γίνομαι ρεζίλι σε όλο τον κόσμο για μια βαριά κατηγορία που δεν έχει καμία σχέση με μένα και δεν αντιπροσωπεύει καθόλου την προσωπικότητά μου».

Όθων Παπαδόπουλος: «Θα καταφανεί η πλήρης αθωότητα – Φτηνά τεχνάσματα»

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης της Εύης Βατίδου, Όθων Παπαδόπουλος, τόνισε ότι «αρνούμαστε την κατηγορία κατηγορηματικά. Όχι μόνο δεν έχουμε να λογοδοτήσουμε, αλλά αντίθετα έχουν να λογοδοτήσουν όλοι αυτοί οι οποίοι με μεθοδεύσεις έφεραν την κυρία Βατίδου αντιμέτωπη με το συγκεκριμένο δικαστήριο και με τη συγκεκριμένη κατηγορία».

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Η δίκη, όπως είπε, «διεκόπη για τις 12 του μήνα, όπου θα ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων και θα ακολουθήσει μία αποδεικτική διαδικασία στην οποία θα καταφανεί η πλήρης και απόλυτη αθωότητα της εντολέως μου. Η αλήθεια θα φανεί. Είμαστε άριστα προετοιμασμένοι. Οι μάρτυρες και ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ασχοληθεί επισταμένα με τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα αφήσουν καμία πλευρά αφώτιστη. Θα το φτάσουμε μέχρι τέλους. Και όχι μόνο: στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η απόδοση των ευθυνών σε όσους υπήρξαν υπαίτιοι του γεγονότος ότι μία γυναίκα βρέθηκε κατηγορούμενη για μία πράξη με την οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση και πέρασε για πρώτη φορά την είσοδο της δικαστικής αίθουσας αντιμετωπίζοντας κακουργηματική δίωξη, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό ενοχοποιητικό στοιχείο σε βάρος της».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε με έναν ένορκο:

«Όσον αφορά το ζήτημα με τον ένορκο, δεν υπήρξε αίτημα εξαίρεσης. Υπήρξε μία απαράδεκτη και άνανδρη προφορική υπόνοια σε βάρος ενός εκ των ενόρκων και του τεχνικού μας συμβούλου, του κυρίου Λαδιά, επειδή απλώς χαιρετήθηκαν πριν από τη δίκη. Δεν στηριζόταν σε κανένα δεδομένο και αποσκοπούσε αποκλειστικά στη δημιουργία κλίματος ενόψει της συνέχειας. Τέτοια μικρά και φτηνά τεχνάσματα δεν μας επηρεάζουν, αντίθετα μας πεισμώνουν περισσότερο γιατί έχουμε ιερό καθήκον να αναδείξουμε την αλήθεια. Και θα το κάνουμε».

Γιάννης Μαρακάκης: «Αδιάψευστο το αποδεικτικό υλικό»

Στον αντίποδα, ο δικηγόρος της πλευράς του οδηγού της μοτοσικλέτας, Γιάννης Μαρακάκης, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για την ενοχή της κατηγορούμενης. «Το αποδεικτικό υλικό είναι αδιάψευστο. Για να είμαι ειλικρινής, οι δικηγόροι στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι διακοσμητικοί», υπογράμμισε, εννοώντας ότι δεν χρειάζονται περισσότεροι μάρτυρες.



Ερωτηθείς σχετικά με τη δήλωση αθωότητας της Εύης Βατίδου, σχολίασε λιτά πως «διατηρείται το τεκμήριο της αθωότητας και είναι οι δικαστές εκείνοι που θα αποφασίσουν».