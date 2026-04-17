Οι ευχές του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τα γενέθλια της Βικτόρια: «Χρόνια πολλά στη μία και μοναδική Posh Spice» - iefimerida.gr

Με λόγια θαυμασμού και αγάπης μίλησε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ για τα γενέθλια που έχει σήμερα η σύζυγός του Βικτόρια, προχωρώντας σε σχετική ανάρτηση στα social media.



Ο πρώην άσσος του ποδοσφαίρου δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες της Βικτόρια Μπέκαμ, αλλά και κοινά τους στιγμιότυπα, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι αξίζει την αγάπη και την φροντίδα της οικογένειας.

Η σχεδιάστρια μόδας συμπληρώνει σήμερα τα 52 της χρόνια και χθες μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον γιο της Μπρούκλιν και την επιλογή του να απομακρυνθεί από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, γεγονός που έχει κοστίσει τόσο στην ίδια όσο και στον σύζυγό της.

Λόγια αγάπης από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ

Παρά το αρνητικό κλίμα με τον Μπρούκλιν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ προχώρησε σε μια πολύ θερμή ανάρτηση για τη Βικτόρια την οποία χαρακτήρισε ως καλύτερη σύζυγο, μαμά, φίλη και φυσικά σύντροφο στο γυμναστήριο.

Συγκεκριμένα γράφει στην ανάρτηση για αυτή την ξεχωριστή μέρα: «Χρόνια πολλά στη μία και μοναδική Posh Spice. Σε αγαπάμε πάρα πολύ και θα φροντίσουμε να έχεις την πιο ξεχωριστή μέρα, γιατί ως η καλύτερη σύζυγος, μαμά, φίλη και φυσικά σύντροφος στο γυμναστήριο, το αξίζεις. Χρόνια πολλά, σε αγαπάμε».