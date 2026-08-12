Οι τρυφερές ευχές της Μαρί Σαντάλ για τα 26α γενέθλια του γιου της, Αχιλλέα Ανδρέα: «Είσαι μια αχτίδα ήλιου και γέλιου» - iefimerida.gr

Μέρα χαράς και γιορτής η σημερινή για τη Μαρί Σαντάλ και τον Παύλο Ντε Γκρες, καθώς ο γιος τους, Αχιλλέας Ανδρέας Ντε Γκρες, γιορτάζει τα γενέθλιά του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μαρί Σαντάλ ευχήθηκε δημόσια στον γιο της Αχιλλέα Ανδρέα για τα 26α γενέθλιά του με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, χαρακτηρίζοντάς τον «αχτίδα ήλιου και γέλιου» και εκφράζοντας την αγάπη της.

Ο Αχιλλέας Ανδρέας, γεννημένος το 2000 στη Νέα Υόρκη, είναι το τρίτο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας, με μεγαλύτερα αδέλφια τη Μαρία Ολυμπία και τον Κωνσταντίνο Αλέξιο, και μικρότερους τον Οδυσσέα και τον Αριστείδη.

Με το καλλιτεχνικό όνομα Achi Miller, ο 26χρονος ακολουθεί καριέρα στην υποκριτική και το modeling. Έκανε το ντεμπούτο του στην «Τόλμη και Γοητεία» και συμμετείχε στην ταινία «No Hard Feelings» με την Τζένιφερ Λόρενς.

Η οικογένεια πέρασε πρόσφατα χρόνο στην Ελλάδα, γιορτάζοντας τα 30ά γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας με ένα λαμπερό πάρτι, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρεί, παρά τις ξεχωριστές διαδρομές των παιδιών.

Ο δεύτερος κατά σειρά γιος της οικογένειας έγινε σήμερα 26 ετών και η μητέρα του θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Η Μαρί Σαντάλ δημοσίευσε ένα βίντεο με στιγμές του Αχιλλέα Ανδρέα, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα.

Μαρί Σαντάλ: «Χρόνια πολλά γλυκούλη μου»

Εκφράζοντας για ακόμη μία φορά δημόσια την αδυναμία που έχει στα παιδιά της, η Μαρί Σαντάλ έγραψε: «Χρόνια πολλά γλυκούλη μου, είσαι μια αχτίδα ήλιου και γέλιου. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ».

Δείτε την ανάρτηση

Ο Αχιλλέας Ανδρέας γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου 2000 στη Νέα Υόρκη και είναι το τρίτο από τα πέντε παιδιά του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ. Μεγαλύτερα είναι η Μαρία Ολυμπία και ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, ενώ ακολουθούν ο Οδυσσέας Κίμωνας και ο Αριστείδης Σταύρος.

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Η πορεία στην υποκριτική

Ο 26χρονος έχει επιλέξει να χαράξει τη δική του επαγγελματική διαδρομή στον χώρο της υποκριτικής και του modeling, χρησιμοποιώντας το καλλιτεχνικό όνομα Achi Miller.

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε το 2017, όταν εμφανίστηκε στη δημοφιλή αμερικανική σειρά «Τόλμη και Γοητεία», ενώ το 2023 έκανε ένα ακόμη βήμα στον χώρο του Hollywood συμμετέχοντας στην ταινία «No Hard Feelings», με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς.

Τα γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει την οικογένεια να περνά αρκετό χρόνο μαζί. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ είχαν γιορτάσει στην Ελλάδα τα 30ά γενέθλια της πρωτότοκης κόρης τους, Μαρίας Ολυμπίας, αρχικά με στιγμές πάνω σε σκάφος και στη συνέχεια με ένα λαμπερό πάρτι σε εστιατόριο.

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Μπορεί τα πέντε παιδιά τους να έχουν μεγαλώσει και να ακολουθούν πλέον τις δικές τους διαδρομές, ωστόσο οι οικογενειακές συγκεντρώσεις εξακολουθούν να αποτελούν ένα σταθερό όσο και αγαπημένο ραντεβού για τον Παύλο Ντε Γκρες και τη Μαρί Σαντάλ.

