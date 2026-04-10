Ευχές και συμβουλές από την Ιωάννα Τούνη: «Όχι να παριστάνουμε ότι νηστεύουμε και μετά να μιλάμε άσχημα για όλους» - iefimerida.gr

Η Ιωάννα Τούνη δεν επέλεξε φέτος να αναρτήσει μόνο ευχές για το Πάσχα αλλά και κάποιες συμβουλές για το πως θα πρέπει να πορεύονται οι Χριστιανοί στη ζωή τους.

Η γνωστή Influencer που έχει καθημερινή επικοινωνία με τους -πάνω από ένα εκατομμύριο- ακόλουθούς της θέλησε να στείλει ένα μήνυμα μέσα από ένα story που έκανε στον λογαριασμό της στο Ιnstagram σε συνδυασμό με τις ευχές της.

Συγκεκριμένα ανέφερε την υποκριτική στάση κάποιων ανθρώπων που ενώ παριστάνουν ότι νηστεύουν, επιλέγουν να κουτσομπολεύουν τους άλλους με άσχημα λόγια.



Ιωάννα Τούνη: «Όλα ξεκινάνε από την καρδούλα μας»

«Καλημέρα συμπεθέρες μου. Καλή Ανάσταση. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Εύχομαι υγεία. Φως στις καρδιές μας και να μην ξεχνάμε ότι καλοί Χριστιανοί δεν είμαστε μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όλα ξεκινάνε από την καρδούλα μας και όχι από το να παριστάνουμε ότι νηστεύουμε και μετά να μιλάμε άσχημα για όλους. Καλή Ανάσταση και καλή καρδιά θα πω» είπε η Ιωάννα Τούνη.

Πριν από μία εβδομάδα η Influencer είχε μια περιπέτεια με τις Αρχές, καθώς συνελήφθη μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων που υπέβαλε ένας εκ των δύο ανδρών που είχαν καταδικαστεί λίγες ημέρες νωρίτερα για την υπόθεση revenge porn εις βάρος της.

Η Ιωάννα Τούνη είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στο ΑΤ Λευκού Πύργου μόλις ενημερώθηκε ότι αναζητείται και αφέθηκε ελεύθερη λίγη ώρα αργότερα μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα.

