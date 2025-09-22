Ευχάριστα νέα για τον ηθοποιό Στάθη Μαντζώρο -Άνοιξε τα μάτια του μετά το βαρύ εγκεφαλικό - iefimerida.gr

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον ηθοποιό Στάθη Μαντζώρο, ο οποίος νοσηλεύεται από τον Ιούνιο στον «Ερυθρό Σταυρό», έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη.

Η σοβαρή περιπέτεια υγείας του ηθοποιού έγινε αρχικά γνωστή στα τέλη του Αυγούστου μέσα από σχετικό ρεπορτάζ, με τον συνάδελφό του, Ιωάννη Παπαζήση, να αποκαλύπτει σε ανάρτησή του λίγες ημέρες αργότερα ότι ο Στάθης Μαντζώρος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό, και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Σχεδόν 4 μήνες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου, Γιάννης, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μεταφέροντας τα νεότερα για την πορεία αποκατάστασης της υγείας του γιου του.

«Οι γιατροί μάς λένε ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή, αλλά δεν παύει να είναι δύσκολη. Είμαι αισιόδοξος. Έγινε θαύμα, η Παναγία τον έσωσε, η Παναγία θα τον επαναφέρει. Είμαι αισιόδοξος. Μας έχουν πει οι γιατροί ότι θα πάμε πίσω. Είπαν ότι ο Στάθης έχει ξυπνήσει», ανέφερε αρχικά ο πατέρας του ηθοποιού στην εκπομπή του Alpha.

«Του μιλάω κάθε μέρα στο τηλέφωνο, του βάζει η γυναίκα μου το τηλέφωνο στο αυτί και του μιλάω. Έχει κλειστά τα μάτια και μόλις του μιλάω τα ανοίγει και δακρύζει. Ακούει τα πάντα με λίγα λόγια. Αντιλαμβάνεται τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει και να γνωρίσει. Μας έχουν πει ότι πάμε καλά, αποφύγαμε το μοιραίο», αποκάλυψε ο ίδιος, συγκινημένος.

«Μάλλον περιμένουμε τον Δεκέμβριο για να γνωρίσει και να μιλήσει. Να πω ένα ευχαριστώ για τη συμπαράσταση σε όλους. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, το μοιραίο το αποφύγαμε. Αυτό που φοβόμαστε είναι, όταν ξυπνήσει, να μην του έχει αφήσει κάποιο κουσούρι. Εγώ πιστεύω 100% ότι θα ξυπνήσει ο Στάθης μου», πρόσθεσε ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου, με τη φωνή του να «σπάει» on air.