Στο Μεξικό η Ευγενία Σαμαρά: Ποζάρει με μαγιό σε φυσικές πισίνες και ασβεστολιθικούς καταρράκτες - iefimerida.gr

Στο Μεξικό συνεχίζει να βρίσκεται η Ευγενία Σαμαρά, η οποία μοιράζεται εμπειρίες και εικόνες από τα μέρη που επισκέπτεται.

Η ηθοποιός, η οποία φέτος έχει επισκεφθεί αρκετά μέρη του κόσμου, όπως η Ισλανδία και το Κιργιστάν, βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Μεξικό και φρόντισε να μοιραστεί μερικές φωτογραφίες από το εντυπωσιακό Hierve el Agua.



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Οι εντυπωσιακές εικόνες της Ευγενίας Σαμαρά από τις διακοπές της στο Μεξικό

«Τι φυσική ομορφιά είναι αυτή», έγραψε η Ευγενία Σαμαρά στη λεζάντα της ανάρτησης, με εικόνες που τη δείχνουν με ένα πράσινο μπικίνι σε ένα μοναδικό σκηνικό.

Θέλοντας να δώσει μάλιστα, κάποιες πληροφορίες για το ξεχωριστό αυτό, φυσικό τοπίο στο οποίο βρέθηκε, η ηθοποιός έγραψε ότι οι περίφημοι λευκοί «καταρράκτες» δεν αποτελούνται από νερό που πέφτει από μεγάλο ύψος, αλλά είναι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί που δημιουργήθηκαν μέσα σε χιλιάδες χρόνια από νερά πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο.



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Η ηθοποιός μοιράστηκε επίσης και μία αστεία πόζα της, γράφοντας με χιούμορ: «Ps: η τελευταία φωτό είναι η ψυχή μου».

Η αστεία φωτογραφία που πόσταρε η Ευγενία Σαμαρά