Η Ευγενία Σαμαρά με μαγιό στην παγωμένη Ισλανδία -Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της - iefimerida.gr

Ξεμυαλισμένη με την Ισλανδία δηλώνει η Ευγενία Σαμαρά και συνεχίζει να ανεβάζει στα social media φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της εκεί.

Η γνωστή ηθοποιός, όπως μας είχε ενημερώσει μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς το προηγούμενο διάστημα, ταξίδεψε μέχρι τη μακρινή Ισλανδία και απόλαυσε το Βόρειο Σέλας.

Στα νέα στιγμιότυπα που δημοσίευσε απεικονίζεται μέσα σε μια θερμαινόμενη πισίνα, ενώ γύρω το τοπίο είναι χιονισμένο. Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Δηλαδή τι θα πείραζε να είμαι σε αυτό το πανέμορφο σπίτι, να βλέπω τα χιονισμένα βουνά και να κάθομαι στα ζεστά μου στους -3 °C; Είμαι ξεμυαλισμένη με αυτή τη χώρα; Είμαι! Επίσης, είναι μεγάλη η κάβα; Είναι! Ps: στο τελευταίο βιντεάκι μπορείς να δεις την αλήθεια της ψυχής μου όταν δεν με βλέπουν. Αυτό».

Ευγενία Σαμαρά: Εμπειρία-όνειρο

Υπενθυμίζεται ότι η Ευγενία Σαμαρά έκανε πασχαλινές διακοπές στην Ισλανδία και ήταν ένα ταξίδι που θα θυμάται για πάντα. Μεταξύ άλλων έκανε και spa με νερό που είχε ζεσταθεί από το μάγμα, μια εμπειρία-«όνειρο», όπως τη χαρακτήρισε.

Στην ανάρτησή της μάλιστα η ίδια θέλησε να εξηγήσει στους followers της πώς λειτουργεί αυτό το μοναδικό περιβάλλον, γράφοντας: «Οι τεκτονικές πλάκες απομακρύνονται, το μάγμα ανεβαίνει και ζεσταίνει το νερό».