Ευανθία Ρεμπούτσικα κατά Μποφίλιου και Χαρούλη για τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι: Δεν υπάρχει σεβασμός, μόνο συμφέρον - iefimerida.gr

Το μέρος του γιου του Μάνου Χατζιδάκι παίρνει η Ευανθία Ρεμπούτσικα όσον αφορά την κόντρα που έχει ξεσπάσει σχετικά με την παγκόσμια περιοδεία που ετοιμάζουν οι Νατάσα Μποφίλιου και Γιάννης Χαρούλης όπου θα ερμηνεύουν τραγούδια του διάσημου μουσικοσυνθέτη χωρίς την άδειά του.



Η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης ετοιμάζονται να κάνουν μία παγκόσμια περιοδεία – αφιέρωμα στους Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, με 21 συναυλίες σε 9 διαφορετικές χώρες.

Ωστόσο, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργος αντέδρασε δημόσια, υποστηρίζοντας πως οι διοργανωτές της περιοδείας τον προσέγγισαν, έλαβαν αρνητική απάντηση αλλά την αγνόησαν και προχώρησαν. Μάλιστα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, έχει προβεί σε νομικές ενέργειες.



Στο πλευρό του γιου του Μάνου Χατζιδάκι η Ευανθία Ρεμπούτσικα



Θέση θέλησε να πάρει στο συγκεκριμένο ζήτημα και η Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία αναφέρει ότι συμφωνεί απόλυτα με την στάση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι καθώς όπως λέει, θέλει να προστατεύσει τη χρήση του έργου του πατέρα του. Τονίζει επίσης, ότι ο Μάνος Χατζιδάκις δεν θα έδινε ποτέ την άδειά του αν ζούσε και πως τελικά δεν υπάρχει σεβασμός, ούτε ποιότητα, μόνο συμφέρον.

Η ανάρτηση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο Facebook



«Είμαι απολύτως σύμφωνη με τη στάση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι και θεωρώ απόλυτα θεμιτό να προστατεύει τη χρήση του έργου του πατέρα του. Ο Μάνος υπήρξε, για μένα, ο σημαντικότερος Έλληνας συνθέτης, ένας άνθρωπος οικουμενικός, με βαθιά ευγένεια και μοναδικό αισθητικό κριτήριο.

Η μουσική του έχει μια ποιότητα τόσο λεπτή και ουσιαστική, που απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται.

Ακόμη και όταν ακούω το έργο του σε μια διαφήμιση που σκοπό έχει να βοηθήσει παιδιά και σχολεία, νιώθω απλώς την ανάγκη να θυμίζω πόσο σημαντικό είναι να προσεγγίζουμε αυτή την κληρονομιά με ευαισθησία.

Η μουσική του Χατζιδάκι έχει έναν κόσμο δικό της και ο σεβασμός προς αυτόν τον κόσμο είναι για μένα ουσιώδης, όχι μόνο απέναντι στο έργο αλλά και απέναντι σε όσους το εκπροσωπούν σήμερα.

Γνωρίζοντάς τον, είμαι βέβαιη ότι ο Μάνος θα ήθελε οι επιλογές γύρω από τη μουσική του να γίνονται με προσοχή και αγάπη, όπως ακριβώς έκανε πάντα και ο ίδιος. Και αυτό το δικαίωμα των κληρονόμων του να προστατεύουν το έργο του αξίζει να το τιμούμε.

«Ο χαρακτηρισμός θετός γιός», μου φαίνεται εντελώς περιττός, η πατρότητα δεν μετριέται με βιολογία αλλά με παρουσία, ευθύνη και αγάπη. Και εκεί ο Μάνος στάθηκε πατέρας με όλη τη σημασία της λέξης.

Όλα αυτά τα σχόλια που γίνονται στο διαδίκτυο κατά του γιού του Μάνου που τον στοχοποιούν και τον κατηγορούν, είναι απαράδεκτα. Για ποια Ελλάδα μιλάμε που θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό; Και με το έτσι θέλω, κάνω αυτό που θέλω χωρίς να σέβομαι τις αποφάσεις του κληρονόμου; Χρησιμοποιώντας το όνομα του;

Αντί να σεβαστούμε την μνήμη του Μάνου ο οποίος δεν θα έδινε ποτέ την άδεια του αν ζούσε. Όσον αφορά τα ραδιόφωνα που άκουσα πως δεν παίζεται ο Μάνος, να ρωτήσετε κάποιους άλλους και όχι τον γιό του.

Τελικά δεν υπάρχει ούτε σεβασμός, ούτε ποιότητα, μόνο συμφέρον».