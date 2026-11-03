Ευαγγελία Μουμούρη για την υπόθεση της ΜΚΟ: «Έδωσα κι εγώ χρήματα, δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη, θέλω να πάθουν κακό» [βίντεο] - iefimerida.gr

Την οργή και την απογοήτευσή της για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» εξέφρασε η Ευαγγελία Μουμούρη, αποκαλύπτοντας ότι είχε προσφέρει και η ίδια χρήματα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι συμμετείχε σε έρανο για ένα παιδί, τον Άλεξ, αλλά τα χρήματα δεν έφτασαν όλα στον προορισμό τους. Κατήγγειλε ότι μέρος του ποσού το πήρε η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» για δική της χρήση.

Η απογοήτευσή της ήταν τόσο έντονη που η αρχική της σκέψη, όπως παραδέχτηκε, ήταν να μη συμμετάσχει ξανά σε καμία προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης, δηλώνοντας ότι δεν θα ξαναδώσει χρήματα σε κανέναν στο μέλλον.

Ωστόσο, διευκρίνισε πως τα παιδιά που χρήζουν βοήθειας είναι αληθινά και τα προβλήματα υγείας τους υπαρκτά. Διαχώρισε τα θύματα από τη δράση της οργάνωσης, τονίζοντας ότι η ανάγκη για στήριξη παραμένει πραγματική.

Εκφράζοντας την έντονη οργή της, δήλωσε πως η δικαιοσύνη δεν της αρκεί σε αυτή την περίπτωση. Παραδέχτηκε ότι έχουν ξυπνήσει τα κατώτερα ένστικτά της και ευχήθηκε οι υπεύθυνοι να πάθουν κακό για τις πράξεις τους.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου δύο βίντεο στα Instagram stories της, μέσα από τα οποία αναφέρθηκε στην οικονομική ενίσχυση που είχε προσφέρει για ένα παιδί με το όνομα Άλεξ, προκειμένου να μεταβεί στις ΗΠΑ για θεραπεία.

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Η Ευαγγελία Μουμούρη, η οποία είχε παροτρύνει και άλλους να στηρίξουν την προσπάθεια, εξέφρασε την αγανάκτησή της για τις καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη.

Ευαγγελία Μουμούρη: «Έδωσα κι εγώ χρήματα και έδωσαν και αρκετοί άλλοι»

Η ηθοποιός περιέγραψε τη συμμετοχή της στη συγκέντρωση χρημάτων για τον Άλεξ, υποστηρίζοντας ότι μέρος του ποσού δεν έφτασε τελικά στο παιδί.

«Πριν λίγο καιρό είχα κάνει ένα βίντεο για να βοηθήσουμε τον Άλεξ να πάει στην Αμερική. Έδωσα κι εγώ χρήματα και έδωσαν και αρκετοί άλλοι. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν όλα στον Άλεξ. Τα πήρε η “Παιδική Χαρά” για τη χαρά τους», ανέφερε.

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Όπως παραδέχτηκε, η απογοήτευσή της ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η πρώτη της σκέψη ήταν να μη συμμετάσχει ξανά σε οικονομική ενίσχυση.

«Αυτό που σκέφτομαι, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι εγώ δεν θα ξαναδώσω λεφτά σε κανέναν».

Ωστόσο, η ηθοποιός έσπευσε να υπογραμμίσει ότι τα παιδιά για τα οποία συγκεντρώνονταν χρήματα αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας και εξακολουθούν να χρειάζονται βοήθεια.

«Βεβαίως, αυτά τα παιδιά δεν είναι ψεύτικα παιδιά, δεν τα έφτιαξε, μακάρι να τα έφτιαχνε με AI η “Παιδική Χαρά” για να πάρει τα λεφτά μας. Οπότε αυτό που θα έλεγα θα ήταν “μπράβο σου ρε, είσαι μάγκας, με κορόιδεψες”, αλλά δεν πειράζει. Με έχουν κοροϊδέψει και άλλοι, δεν είναι κακό. Αλλά αυτά τα παιδιά είναι αληθινά. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά είναι όντως άρρωστα. Μακάρι να μη χρειαζόταν η ιδιωτική πρωτοβουλία. Μακάρι να μπορούσε το κράτος να έδινε όλα αυτά τα χρήματα, αλλά δεν γίνεται», σημείωσε.



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«Δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη»

Στη συνέχεια, δεν έκρυψε την έντονη συναισθηματική της φόρτιση, παραδεχόμενη ότι η συγκεκριμένη υπόθεση της προκάλεσε πρωτόγνωρα συναισθήματα θυμού.

«Απλώς, ξέρεις, μετά από αυτό, έχουν ξυπνήσει τα κατώτατα ένστικτά μου. Δηλαδή, πιστεύω στη δικαιοσύνη, αλλά για κάποιον λόγο τώρα εμένα δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, τα κατώτατα ένστικτα, θέλω να πάθουν κακό. Ας πούμε, αυτοί θέλω να πάθουν κακό τώρα. Δεν είναι ωραίο που το λέω, αλλά θέλω το κακό τους. Αυτό. Αυτό».

