Η Εύα Γκριν ενισχύει το καστ της σειράς «Wednesday» με έναν ρόλο μυστήριο - iefimerida.gr

Η Εύα Γκριν είναι το νέο, ηχηρό όνομα που προστίθεται στο καστ της σειράς Wednesday, καθώς θα ενσαρκώσει την Οφηλία Άνταμς, την βασανισμένη και αινιγματική αδελφή της Μορτίσια.

Η 45χρονη ηθοποιός γίνεται βασικό μέλος της σειράς, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη προσθήκη για την 3η σεζόν της δημοφιλούς παραγωγής του Netflix. Το νέο κεφάλαιο εγκρίθηκε ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, πριν ακόμη προβληθεί η δεύτερη σεζόν.

Σύμφωνα με το story της σειράς, η Οφηλία είχε ωθήσει τις ψυχικές της ικανότητες στα άκρα, γεγονός που οδήγησε τη μητέρα της, Χέστερ Φραμπ, να την κλείσει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Γουίλοου Χιλ. Παρά τη δραματική της απόδραση, τα ίχνη της χάθηκαν για χρόνια — μέχρι το φινάλε της 2ης σεζόν, όταν η Γουένσντεϊ, διαβάζοντας το ημερολόγιό της, είδε ένα όραμα με μια ξανθιά γυναίκα με στεφάνι λουλουδιών. Λίγο αργότερα, η Χέστερ εντοπίζεται να κατεβαίνει στο υπόγειο της έπαυλής της, όπου κρατά κλειδωμένη την ίδια της την κόρη.

Η σειρά, εμπνευσμένη από τους χαρακτήρες του Τσαρλς Άνταμς, συνεχίζει να εξερευνά το σκοτεινό, υπερφυσικό σύμπαν της Γουένσντεϊ Άνταμς κατά τα χρόνια της στην Ακαδημία Νέβερμορ.

Επιστροφές στο καστ

Στο καστ επιστρέφουν ή συμμετέχουν οι Τζένα Ορτέγκα, Έμα Μάιερς, Χάντερ Ντούαν, Τζόι Σάντεϊ, Μούσα Μοστάφα, Τζόρτζι Φάρμερ, Αϊζακ Ορντόνιεθ, Μπίλι Πάιπερ, Λουγιάντα Ουνάτι Λιούις-Νιάουο, Βίκτορ Ντορομπάντου, Ίβι Τέμπλετον, καθώς και οι Λουίς Γκουσμάν, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Τζοάνα Λάμλι και Φρεντ Άρμισεν.

Με τη δεύτερη σεζόν να κυκλοφορεί σε δύο μέρη, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, η Wednesday κατέκτησε τη θέση της ως η τέταρτη δημοφιλέστερη αγγλόφωνη σειρά στην πλατφόρμα.