Ούτε συρτάρια, ούτε ράφια: Αυτός είναι ο εξυπνότερος τρόπος για να αποθηκεύσετε τα καπάκια από τις κατσαρόλες - iefimerida.gr

Οι κατσαρόλες και τα τηγάνια είναι δύσκολο να αποθηκευτούν στην κουζίνα λόγω όγκου, με τα καπάκια τους να μην μένουν στη θέση τους.

Από την στιγμή που δεν υπάρχουν πολλές κουζίνες με μεγάλους χώρους, οι κατσαρόλες, τα τηγάνια και τα καπάκια γίνονται σωρός και επικρατεί ένα χάος. Επιπλέον, η άνιση κατανομή του βάρους, όταν στοιβάζονται οι κατσαρόλες και τα καπάκια, ενδέχεται να προκαλέσουν χαλάρωση των λαβών και γρατσουνιές στα σκεύη.

Αυτός είναι ο εξυπνότερος τρόπος για να αποθηκεύσετε τα καπάκια από τις κατσαρόλες

Από την στιγμή που τα συρτάρια και τα ράφια για την αποθήκευση δεν έχουν αποτέλεσμα, υπάρχει μία λύση που φαντάζει ιδανική και μεγιστοποιεί τον χώρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα ντουλάπια.

Πρόκειται για τους αυτοκόλλητους γάντζους τοίχου, που δίνουν την δυνατότητα να βάλετε τα καπάκια από τις κατσαρόλες στην πίσω πλευρά από τις πόρτες των ντουλαπιών.



Τοποθετώντας τα καπάκια των κατσαρολών κάθετα στην εσωτερική πλευρά των πορτών των ντουλαπιών (ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια βρείτε αρκετό χώρο), μπορείτε να τα κρατήσετε τακτοποιημένα και οργανωμένα.

Χρησιμοποιείστε γάντζους για να κρεμάσετε τα καπάκια από τις κατσαρόλες και να εξασφαλίσετε χώρο και ασφάλεια

Χρησιμοποιώντας, αυτοκόλλητους γάντζους, μπορείτε να κρατήσετε τα καπάκια από τις κατσαρόλες κρεμασμένα στις πόρτες από τα ντουλάπια με τάξη και ασφάλεια.

Βέβαια, για να το καταφέρετε αυτό θα πρέπει το μέγεθος των γάντζων να είναι κατάλληλο για να κρατήσει το καπάκι. Μάλιστα, θα χρειαστείτε δύο γάντζους για να κρεμάσετε το εκάστοτε καπάκι χωρίς προβλήματα.

Αποθηκεύστε τα καπάκια από τις κατσαρόλες χωρίς προβλήματα / Φωτογραφία: YouTube, AtHomeWithQuita

Στη συνέχεια, σχεδιάστε στο εσωτερικό της πόρτας του ντουλαπιού, προκειμένου να είναι κατάλληλο για τα καπάκια. Τοποθετήστε δύο γάντζους στο ίδιο επίπεδο με ελαφρές ανυψωμένες γωνίες, λίγο κάτω από το φαρδύτερο σημείο του εκάστοτε καπακιού. Έτσι, μόλις σταθεροποιηθούν οι γάντζοι, τοποθετείται τα καπάκια και έχετε λύσει το πρόβλημά σας.

Αυτό το κόλπο λειτουργεί καλύτερα όταν το εσωτερικό της πόρτας του ντουλαπιού είναι καθαρό, δίνοντας στους γάντζους ιδανικό χώρο για να σταθεροποιηθούν, ενώ δεν κινδυνεύουν να λερωθούν τα καπάκια από τις κατσαρόλες, κατά την αποθήκευσή τους.