Νέα κοινή έξοδος για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση -Πήγαν σε ψαροταβέρνα στον Πειραιά - iefimerida.gr

Νέα κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης, μετά την απόφαση του συντρόφου της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να παραιτηθεί από βουλευτής.

Λίγες μέρες μετά την έξοδο για ποτό σε κλαμπ, το ζευγάρι επισκέφτηκε ψαροταβέρνα στον Πειραιά, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει ένα story στο Instagram, δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να δείξουν για ακόμη μία φορά ότι η απόφαση του Διαμαντή Καραναστάση να παραιτηθεί από βουλευτής δεν επηρεάζει την προσωπική τους ζωή.

Αυτό φάνηκε και από τη στάση της Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία και τον αποθέωσε αρκετές φορές για την προσφορά τους στην «Πλεύση Ελευθερίας», ευχαριστώντας τον όσα έκανε. Μάλιστα, στην προσπάθειά της να τον υπερασπιστεί τσακώθηκε on air και με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.