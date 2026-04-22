Εξώδικο από τη Σοφία Μαριόλα για τις αναφορές στην προσωπική ζωή της -Θα αφορά όσους υιοθετούν ανυπόστατες φήμες - iefimerida.gr

Στην αντεπίθεση πέρασε η Σοφία Μαριόλα με εξώδικο, για τις αναφορές πρωινών εκπομπών στην προσωπική ζωή της, μετά τον χωρισμό από τον Στράτο Τζώρτζογλου.

Μέσω του δικηγορικού γραφείου που την εκπροσωπεί, προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά κατά όσων υιοθετούν ανυπόστατες φήμες και την φωτογραφίζουν παρά τη θέλησή της.

Το εξώδικο ανέλαβε ο δικηγόρος Όθωνας Παπαδόπουλος και μέσα από αυτό, η Σοφία Μαριόλα επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τα όσα έγιναν και οδήγησαν στον χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου. Τονίζει πως έχει κάθε νομικό και ηθικό δικαίωμα να ορίζει την προσωπική ζωή της, χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει σε κανέναν.

Σοφία Μαριόλα: Θέλει να βάλει τέλος σε μια σειρά από δημοσιεύματα για τα προσωπικά της

Στο εξώδικο γίνεται λόγος για προσπάθεια ορισμένων να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή για την προώθηση της δημόσιας εικόνας τους. Με αυτό τον τρόπο, επιχειρεί να βάλει τέλος σε μια σειρά από δημοσιεύματα για τα προσωπικά της.

Στο εξώδικο αναφέρονται τα εξής: «Από το δικηγορικό μας γραφείο ανακοινώνεται ότι έχουμε λάβει από την εντολέα μας κ. Σοφία Μαριόλα την ρητή εντολή να προχωρήσουμε στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε παραβιάσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ίδιας και των φιλικών της προσώπων, μετά από τις επανειλημμένες παράνομες αναφορές στην ίδια και την προσωπική της ζωή, που έχουν σημειωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

«Δεν υποχρεούται να λογοδοτήσει σε κανέναν»

Η κ. Μαριόλα είναι σε διάσταση με τον σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου, ήδη από τον προηγούμενο Ιανουάριο, μετά από προτροπές του ιδίου που ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2025, και έχει κάθε νομικό και ηθικό δικαίωμα να προβαίνει σε επιλογές που αφορούν την προσωπική της ζωή χωρίς αυτές να υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο ή κριτική και χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει σε κανέναν.

Σοφία Μαριόλα και Στράτος Τζώρτζογλου έχουν τραβήξει πλέον χωριστούς δρόμου

Θα προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και κατά οιουδήποτε αποπειραθεί στο μέλλον να φωτογραφίσει την ίδια ή τα πρόσωπα του κοινωνικού της περιβάλλοντος χωρίς την συγκατάθεσή της, κατά των μέσων ενημέρωσης που τυχόν αναδημοσιεύουν τέτοιες φωτογραφίες, αλλά και εναντίον αυτών που, ανεύθυνα και αυθαίρετα, ασκούν δημόσια κοινωνική κριτική σε βάρος της χωρίς να έχουν καμία γνώση.

«Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή»

Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις δημόσιες δηλώσεις όσων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή για την προώθηση της δημόσιας εικόνας τους, παρουσιάζοντας μία εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και όσους, στην προσπάθεια αυτή, θίγουν και τρίτα πρόσωπα, όπως τα μέλη της οικογενείας της και τα άτομα του κοινωνικού της κύκλου, που την συνοδεύουν στις κοινωνικές της δραστηριότητες».

