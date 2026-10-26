Έξι ξεχωριστά φυτά εσωτερικού χώρου που λειτουργούν ως έργα τέχνης, σύμφωνα με διακοσμητές - iefimerida.gr

Ένα δωμάτιο που μοιάζει άδειο ή στερείται χαρακτήρα δεν χρειάζεται απαραίτητα περισσότερα έπιπλα και διακοσμητικά αντικείμενα. Μερικές φορές, η προσθήκη ενός ή δύο φυτών αρκεί για να αλλάξει αισθητά την ατμόσφαιρα.

Η προσθήκη τους μπορεί να δώσει ζωντάνια στον χώρο και να δημιουργήσει ένα πιο ολοκληρωμένο διακοσμητικό αποτέλεσμα.

Τα φυτά εσωτερικού χώρου αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο της διακόσμησης, καθώς συνδυάζουν τη φυσική ομορφιά με τη δυνατότητα να λειτουργούν ως ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία. Οι ιδιαίτερες μορφές των φύλλων, οι εντυπωσιακές αποχρώσεις και οι διαφορετικές υφές μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή γωνιά σε σημείο αναφοράς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διακοσμητές εσωτερικών χώρων προτείνουν έξι λιγότερο συνηθισμένες επιλογές που ξεχωρίζουν τόσο για την εμφάνισή τους όσο και για την πρακτικότητά τους.

1. Καλαθέα: Φυσικά σχέδια και εντυπωσιακά χρώματα

Η καλαθέα είναι μια τροπική επιλογή για όσους αναζητούν ένα φυτό με έντονη διακοσμητική παρουσία. Τα φύλλα της ξεχωρίζουν για τα ιδιαίτερα σχέδιά τους, ενώ οι βαθιές μωβ αποχρώσεις στους μίσχους και στην κάτω πλευρά τους δημιουργούν μια εντυπωσιακή χρωματική αντίθεση.

Η Peggy Haddad, ιδρύτρια της Peggy Haddad Interiors, συγκαταλέγει το συγκεκριμένο φυτό στις αγαπημένες της επιλογές, επισημαίνοντας ότι τα φύλλα του είναι τόσο ξεχωριστά, ώστε μπορούν να λειτουργήσουν σχεδόν σαν έργο τέχνης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καλαθέα ταιριάζει ιδιαίτερα σε καθιστικά και χώρους όπου υπάρχει διάχυτο, έμμεσο φως. Χρειάζεται σταθερή υγρασία στο υπόστρωμα, χωρίς υπερβολικό πότισμα, καθώς και προστασία από το άμεσο ηλιακό φως.

2. Χόγια: Ποικιλόχρωμα φύλλα με περιορισμένες απαιτήσεις

Για όσους θέλουν ένα φυτό με ιδιαίτερο χρώμα χωρίς να χρειάζεται καθημερινή φροντίδα, η χόγια [Hoya Carnosa Albo, γνωστή και ως κεράκι] αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση.

Η ποικιλία αυτή διαθέτει φύλλα με πράσινες και ανοιχτόχρωμες περιοχές, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα που ταιριάζει σε μοντέρνους και πιο φυσικούς χώρους. Μπορεί να τοποθετηθεί σε ράφι ή σε υπερυψωμένη γλάστρα, ώστε οι βλαστοί της να αναπτύσσονται προς τα κάτω.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Sophia deDomenico, ιδρύτρια της Et Sal Interiors, τη συστήνει σε όσους αγαπούν την ευκολία φροντίδας φυτών όπως ο πόθος, αλλά επιθυμούν κάτι με περισσότερο χρώμα και διαφορετική υφή.

Ένα από τα πλεονεκτήματά της είναι ότι δεν απαιτεί συνεχώς υγρό χώμα. Χρειάζεται καλό φωτισμό χωρίς έντονο άμεσο ήλιο και πότισμα όταν το υπόστρωμα έχει στεγνώσει αρκετά. Σύμφωνα με τη σχεδιάστρια, η συγκεκριμένη επιλογή είναι επίσης φιλική προς τα κατοικίδια, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για όσους έχουν ζώα στο σπίτι.

3. Σανσιβέρια Fernwood Mikado: Μοντέρνα εμφάνιση και ανθεκτικότητα

Η Σανσιβέρια Fernwood Mikado αποτελεί μια ιδιαίτερη εκδοχή της γνωστής σανσιβέριας. Διαθέτει λεπτά, κυλινδρικά, σκουροπράσινα φύλλα με ραβδώσεις, τα οποία αναπτύσσονται προς τα πάνω και δημιουργούν μια εικόνα γλυπτού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Jody Jones, ιδρύτρια της Blue Indigo Designs, την προτείνει ως μια κομψή επιλογή για το δάπεδο, καθώς μπορεί να φτάσει περίπου το ένα μέτρο σε ύψος, ανάλογα με τις συνθήκες ανάπτυξης.

Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι η ανθεκτικότητα. Μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές συνθήκες εσωτερικού φωτισμού, από έντονο έμμεσο φως έως πιο σκιερά σημεία, ενώ αντέχει στην ξηρασία και δεν χρειάζεται συχνό πότισμα. Για καλύτερα αποτελέσματα, το χώμα πρέπει να στεγνώνει ανάμεσα στα ποτίσματα, καθώς η υπερβολική υγρασία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις ρίζες.

4. Φίκος elastica: Το φυτό που δίνει ύψος και χαρακτήρα στον χώρο

Ο φίκος, γνωστός και ως rubber plant, είναι ιδανικός για όσους θέλουν ένα μεγαλύτερο φυτό που να ξεχωρίζει μέσα στο δωμάτιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μεγάλα, ωοειδή φύλλα του έχουν δερματώδη υφή και διακριτική γυαλάδα, ενώ το έντονο πράσινο χρώμα τους προσθέτει βάθος στη διακόσμηση. Ανάλογα με την ποικιλία και τις συνθήκες καλλιέργειας, το φυτό μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά σε ύψος, γι' αυτό και χρησιμοποιείται συχνά σε γωνίες καθιστικών ή δίπλα σε έπιπλα.

Η Jody Jones τονίζει ότι ο φίκος προτιμά το έντονο έμμεσο φως. Για το πότισμα, προτείνει να ελέγχουμε το χώμα και να προσθέτουμε νερό όταν έχουν στεγνώσει τα πρώτα περίπου 2,5 έως 5 εκατοστά του υποστρώματος.

Η Katelyn Gilmour, ιδρύτρια της KBG Design, εκτιμά επίσης το συγκεκριμένο φυτό για την ανθεκτικότητά του και την εντυπωσιακή υφή των φύλλων του, σημειώνοντας ότι μπορεί να αναπτύσσεται χωρίς ιδιαίτερα απαιτητική φροντίδα, εφόσον τοποθετηθεί στο κατάλληλο σημείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

5. Το αχύφυτο Elephant Bush: Μικρό μέγεθος, μεγάλη διακοσμητική αξία

Για μικρότερα δωμάτια, γραφεία ή τραπεζάκια, το παχύφυτο η Πορτουκαλάρια ή Υπομονή, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική.

Το επιστημονικό του όνομα είναι Portulacaria afra και ξεχωρίζει για τα μικρά, σαρκώδη, γυαλιστερά φύλλα του, τα οποία αναπτύσσονται πάνω σε λεπτούς βλαστούς. Η μορφή του μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μεγαλώνει, ειδικά όταν τοποθετείται σε μια απλή κεραμική γλάστρα.

Η Jody Jones το προτείνει ως κατάλληλη επιλογή για επιφάνειες, όπως τραπεζάκια και ράφια, καθώς συνδυάζει μικρό μέγεθος με γλυπτική εμφάνιση.

Το φυτό προτιμά το έντονο φως και χρειάζεται περιορισμένο πότισμα, καθώς αποθηκεύει νερό στα φύλλα και στους βλαστούς του. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό το χώμα να στεγνώνει ανάμεσα στα ποτίσματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

6. Ελαφοκέρατο: Ένα ζωντανό γλυπτό στον τοίχο

Για όσους αναζητούν μια πραγματικά διαφορετική διακοσμητική λύση, το Πλατυκέριο, κοινώς Ελαφοκέρατο, (Platycerium) μπορεί να αποτελέσει ένα εντυπωσιακό στοιχείο στον χώρο.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα φυτά εσωτερικού χώρου, δεν χρειάζεται απαραίτητα να τοποθετηθεί σε συμβατική γλάστρα. Μπορεί να στερεωθεί πάνω σε ξύλινη βάση και να κρεμαστεί στον τοίχο, μετατρέποντας μια άδεια επιφάνεια σε ένα ζωντανό έργο τέχνης.

Τα φύλλα της αναπτύσσονται σε χαρακτηριστικά σχήματα που θυμίζουν κέρατα, προσδίδοντας στο φυτό μια ιδιαίτερη εμφάνιση. Η Lisa Quinn, ιδρύτρια της Lisa Quinn Home, προτείνει αυτή τη λύση για όσους θέλουν να προσθέσουν πράσινο σε μεγαλύτερο ύψος, χωρίς να καταλαμβάνουν χώρο στο δάπεδο.

Το Ελαφοκέρατο χρειάζεται φωτεινό σημείο με έμμεσο φως και προσεκτική διαχείριση της υγρασίας. Οι ανάγκες του διαφέρουν από εκείνες των συνηθισμένων φυτών σε γλάστρα, γι' αυτό είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι οδηγίες φροντίδας που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης.