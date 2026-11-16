Λίγο πριν γεννήσει η Δανάη Μπάρκα έπρεπε να υποβληθεί σε εξέταση καμπύλης σακχάρου, ωστόσο είχε τρομάξει με τα όσα είχε διαβάσει και είχε δει στα social media.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Δανάη Μπάρκα εξέφρασε την ανησυχία της για την εξέταση καμπύλης σακχάρου, καθώς είχε επηρεαστεί αρνητικά από βίντεο στα social media που έδειχναν δύσκολες εμπειρίες, κάνοντάς την να φοβάται τη διαδικασία πριν καν την ξεκινήσει.

Η εμπειρία της με το ρόφημα γλυκόζης αποδείχθηκε τελικά απλή, με τη γεύση να της θυμίζει συμπυκνωμένη πορτοκαλάδα. Μέσα από το βίντεό της, καθησύχασε τις μέλλουσες μητέρες, τονίζοντας ότι η διαδικασία δεν είναι κάτι φοβερό.

Μία ακόλουθός της ταυτίστηκε, γράφοντας ότι είχε τρομάξει κι εκείνη από τα social media, αλλά βρήκε την εξέταση εύκολη. Η ανταπόκριση αυτή παρακίνησε τη Δανάη Μπάρκα να δημιουργήσει ένα δεύτερο βίντεο για το θέμα.

Σε νέο βίντεο, τόνισε ότι κάθε εγκυμοσύνη είναι μοναδική και θέλησε να μοιραστεί τη θετική της εμπειρία. Σκοπός της ήταν να δώσει κουράγιο σε άλλες γυναίκες, προβάλλοντας και τις εύκολες πτυχές της διαδικασίας.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός σύντομα θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

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Όπως αποκάλυψε μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok η εξέταση ήταν τελικά πολύ εύκολη και θέλησε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Δανάη Μπάρκα: «Επηρεαζόμαστε από τα social media ενώ δεν πρέπει»

Συγκεκριμένα η παρουσιάστρια ανέφερε στο βίντεό της: «Καλημέρα, σήμερα είναι η εξέταση, η περιβόητη εξέταση καμπύλης ζαχάρου. Το τι βιντεάκια μου έχουν πεταχτεί όλους αυτούς τους μήνες από γυναίκες που δεν έχουν αντέξει, από γυναίκες που έχουν κάνει εμετό, από γυναίκες που έχουν ζαλιστεί και έχω λίγο φοβηθεί.

Μου έχουν εμφανιστεί και κάποια πιο αναίμακτα, αλλά λιγότερα, οπότε σήμερα ήρθε η στιγμή να ανακαλύψω τι είναι αυτή η εξέταση. Από χθες τη σκέφτομαι. Γι’ αυτό και αντιλαμβάνομαι πολλές φορές πόσο επηρεαζόμαστε από τα social media ενώ δεν πρέπει. Δηλαδή αν εγώ δεν είχα δει όλα αυτά τα βίντεο θα ήμουν πιο ψύχραιμη τώρα.

Πήραν τώρα αίμα και πρέπει να το πιω μέσα σε πέντε λεπτά. Καλά οκ, δεν είναι κάτι. Αυτό είναι γεύση πορτοκάλι. Τα καταφέρνουμε. Τα καταφέραμε. Νομίζω ότι το δύσκολο είναι που δεν μπορείς να πιεις τώρα λίγο νεράκι, να ισιώσει ο λαιμός σου. Αλλά αν σκεφτείτε τι σφηνάκια έχουμε πιει στη ζωή μας. Αυτό δεν είναι τίποτα.

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Λοιπόν, η γεύση του μου θυμίζει. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε αυτή τη μνήμη που θα πω τώρα… Η γιαγιά μου στο χωριό, η Γλυκερία, έπαιρνε μία πορτοκαλάδα δεν θυμάμαι από πού, τα Lidl; Η οποία ήθελε αραίωμα παλιά. Αν λοιπόν δεν είχες βάλει πολύ νερό, είχε αυτή την συμπυκνωγλυκύλα. Μια χαρά μου φαίνεται. Μη φοβάστε κορίτσια. Άμα βλέπετε αυτό το βίντεο και έχετε αυτή την εξέταση. Πέρασε η ώρα και ήρθαν ξανά για εξετάσεις». Δείτε ΕΔΩ το πρώτο βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok η Δανάη Μπάρκα.

«Δεν είναι όλες οι εγκυμοσύνες ίδιες»

«Ακριβώς το ίδιο έχω να πω! Τρομαγμένη φουλ, πήγα να την κάνω λόγω των βίντεο που είχα δει… Την έλεγαν σαν την χειρότερη εξέταση που έχει κάνει ποτέ. Και τελικά καμία σχέση», έγραψε κάποια follower στη Δανάη Μπάρκα και εκείνη αποφάσισε να κάνει και δεύτερη βίντεο για να μιλήσει για την εμπειρία της.

«Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Προφανώς και η κάθε μία έχει τη δική της εμπειρία. Απλώς, επειδή στα social media δυστυχώς αναπαράγονται πιο πολύ τα άσχημα-τρομακτικά γεγονότα, εγώ από την πλευρά μου ήθελα να πω σε ένα κορίτσι που μπορεί να είναι στη φάση που θα κάνει καμπύλη ζαχάρου ότι υπάρχει και μια περίπτωση που δεν ήταν τόσο κακή όσο αυτές που υπάρχουν γύρω-γύρω.

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Δεν είναι όλες οι εγκυμοσύνες ίδιες, δεν είναι όλες οι γυναίκες ίδιες, δεν είναι όλες οι περιστάσεις ίδιες, αλλά είναι ωραίο εκτός από τις άσχημες εμπειρίες μας, που κι αυτές βοηθούν να τις μοιραζόμαστε και για να απαλύνεται ο δικός μας πόνος, αλλά και για να νιώθουν κουράγιο όλοι γύρω μας και εμείς από άλλους, είναι ωραίο να μοιραζόμαστε και τα ωραία και τα εύκολα και τα χαρμόσυνα.

Εμένα λοιπόν η δική μου εμπειρία ήταν εύκολη, αυτό ήθελα να πω για να δώσω κουράγιο», είπε στο δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε η Δανάη Μπάρκα. Δείτε το βίντεο ΕΔΩ