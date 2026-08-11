«Στην επόμενη ζωή μου θέλω να είμαι Γκόλντι Χόουν»: Ο έξαλλος χορός της ηθοποιού με ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Γκόλντι Χόουν ξέρει πώς να απολαμβάνει τη ζωή, όπως φαίνεται από βίντεο που μοιράστηκε η κόρη της, Κέιτ Χάντσον.



Η ηθοποιός μοιράστηκε μια ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram την περασμένη εβδομάδα, γεμάτη «ερωτικές επιστολές προς την Ευρώπη», με στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, μεταξύ των οποίων και στο αγαπημένο τους νησί, τη Σκιάθο.



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Ο τρελός χορός της Γκόλντι Χόουν και η αποθέωση από τους φαν

Σε ένα από αυτά, ένα βίντεο δείχνει την Γκόλντι Χόουν με ένα ολόσωμο μαγιό και ένα ανάλαφρο καφτάνι να χορεύει σε ένα εστιατόριο από τη μία άκρη του τραπεζιού στην άλλη, κρατώντας ένα σχεδόν άδειο, μεγάλο μπουκάλι κρασί, προτού απομακρυνθεί με… νάζι και βγει από το πλάνο.



Η Κέιτ Χάντσον ακούγεται να λέει πίσω από την κάμερα καθώς η 80χρονη Γκόλντι Χόουν χορεύει: «Να 'τη, να 'τη».



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Οι φαν των ηθοποιών αποθέωσαν τη γεμάτη ζωντάνια Γκόλντι Χόουν για τα καμώματά της. «Μεγάλο μπουκάλι, Γκόλντι. Του λείπει μόνο ένα καλαμάκι» έγραψε κάποιος, με έναν άλλον να προσθέτει: «Λατρεύω τη μαμά σου. Χορεύει πάντα και είναι πάντα χαρούμενη».



«Θέλω να είμαι Γκόλντι Χόουν στην επόμενη ζωή μου» σχολίασε ένας τρίτος, με έναν ακόμη να σημειώνει: «Πάντα γεμάτη ενέργεια η μαμά σου».



Το μυστικό της καλοζωίας της

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γκόλντι Χόουν είχε χαρακτηρίσει τον χορό ως το μυστικό της για να μεγαλώνει όμορφα, σε συνέντευξή της το 2022, αστειευόμενη ότι απλώς «δεν μπορεί να σταματήσει να κινείται».



Και πρόσθεσε: «Προσπαθώ να γυμνάζομαι κάθε μέρα, έστω και λίγο… Κάνω πεζοπορία. Κάνω ποδήλατο. Προσπαθώ να διασκεδάζω όσο περισσότερο μπορώ».