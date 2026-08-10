Έξαλλη η Αναστασία Γιούσεφ με πρώην φίλη της: «Εγώ την έκανα διάσημη, οπότε να λέει και ένα ''ευχαριστώ''» [βίντεο] - iefimerida.gr

Έντονα αντέδρασε η Αναστασία Γιούσεφ μέσα από ένα βίντεο που ανήρτησε στα social media, για τα όσα είπε πρώην φίλη της για τη συνεργασία που είχαν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Αναστασία Γιούσεφ, βλέποντας δύο δημοσιεύματα από πρώην φίλη της, αποφάσισε να απαντήσει δημόσια. Διευκρίνισε πως αρχικά δεν ήθελε να μιλήσει, αλλά θεώρησε ότι τα λεγόμενα εναντίον της ξεπέρασαν τα όρια.

Κατηγόρησε την πρώην φίλη της για αχαριστία, τονίζοντας πως της έδωσε έτοιμες δουλειές, πολύτιμες συμβουλές και τη βοήθησε να γίνει διάσημη, ζητώντας αναγνώριση για τη συνεισφορά της στην καριέρα της.

Οι δηλώσεις της Γιούσεφ ήρθαν ως απάντηση σε συνέντευξη της influencer Έφης Παπαμιχάλη. Η Παπαμιχάλη είχε μιλήσει για τη μεταξύ τους απόσταση, όταν ρωτήθηκε αν θα γίνει νονά στο παιδί της.

Η Έφη Παπαμιχάλη είχε αποκαλύψει πως ήταν κολλητές, αλλά πλέον δεν ταιριάζουν. Είπε χαρακτηριστικά πως η Γιούσεφ θέλει να ηρεμήσει, υπονοώντας ότι η δική της προσωπικότητα ήταν το πρόβλημα στη σχέση τους.

Η γνωστή χορεύτρια και influencer, που από μέρα σε μέρα πρόκειται να φέρει στη ζωή το πρώτο της παιδί, έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή της πως δεν της αρέσει η αχαριστία.

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Στο βίντεο που ανέβασε αναφερόταν σε μία πρώην φίλη της, χωρίς να την κατονομάζει, ωστόσο από όσα είπε η Αναστασία Γιούσεφ έγινε αντιληπτό ότι μιλάει για την influencer Έφη Παπαμιχάλη.

Αναστασία Γιούσεφ: «Δεν άνοιξα μόνο την καρδιά μου. Βασικά, έδωσα δουλειές»

Όπως διευκρίνισε η γνωστή χορεύτρια, στο πρώτο δημοσίευμα που έπεσε στην αντίληψή της δεν θέλησε να αντιδράσει, ωστόσο όταν ακολούθησε και ένα δεύτερο κατάλαβε πως πρέπει να δώσει τη δική της απάντηση.

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Συγκεκριμένα, η Αναστασία Γιούσεφ ανέφερε τα εξής: «Να ξεκαθαρίσω ότι δεν ξεκινάω κανένα beef. Όμως πρόσφατα είδα ένα δημοσίευμα μιας πρώην φίλης μου που έλεγε για μένα. Είπα δεν θα μιλήσω, άσ' τη. Βλέπω όμως και ένα δεύτερο που ειπώθηκε ότι εγώ την ήθελα για τα βίντεο. Ε, μέχρι εδώ. Εδώ, όμως, θα μιλήσω γιατί είμαι άνθρωπος καλός, που ανοίγω την καρδιά μου σε έναν άνθρωπο που μπορεί εγώ να πιστέψω. Μου άρεσε το χιούμορ του ή κάτι».

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«Μην τρελαθούμε κιόλας»

Στη συνέχεια, η influencer άφησε να εννοηθεί ότι της φέρθηκαν με αχαριστία: «Δεν άνοιξα μόνο την καρδιά μου. Βασικά, έδωσα δουλειές. Έδωσα πράγματα έτοιμα από αυτή τη δουλειά που χρειάζονται χρόνια για να τα μάθεις. Συμβουλές, αγάπη, βοήθεια. Πάρα πάρα πολλά πράγματα που ο ίδιος άνθρωπος τα ξέρει, οπότε δεν μπορεί να γυρνάει μετά και να λέει, όταν σου τα δίνω όλα έτοιμα, ότι εγώ ας πούμε ήθελα τα βίντεο. Ποια βίντεο; Εγώ την έκανα διάσημη αυτήν την κοπέλα, οπότε να λέει και ένα ''ευχαριστώ''. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας».

«Ήμασταν κολλητές. Μάλλον δεν της κάνω πια»

Η influencer Έφη Παπαμιχάλη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «The Ster» της Espresso και μίλησε για την πρώην φίλη της, Αναστασία Γιούσεφ, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα κλήθηκε να απαντήσει στο αν υπάρχει περίπτωση να γίνει νονά στο παιδί που περιμένει η Αναστασία Γιούσεφ και αποκάλυψε ότι υπάρχει πλέον απόσταση ανάμεσά τους.

«Δεν μου έχει πει κάτι τέτοιο. Ήμασταν κολλητές. Μάλλον δεν της κάνω πια, είμαι πολύ τρελιάρα, μου λέει. Τώρα θέλει να ηρεμήσει, εγώ ήμουν το πρόβλημά της…», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο Mykonos Live TV η influencer.

