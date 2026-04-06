Τον θρύλο της Eurovision Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς συνάντησε ο Akylas - Του έχει δώσει το προσωνύμιο «Akyla Fertovic» - iefimerida.gr

Tον εμβληματικό καλλιτέχνη και θρύλο της Eurovision, Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς, είχε την ευκαιρία να συναντήσει ο Akylas σήμερα το μεσημέρι στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης που έκανε ένα διάλειμμα από την προετοιμασία και τις εντατικές πρόβες ενόψει της Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, υποδέχτηκε τον Σέρβο συνθέτη και ερμηνευτή, προσφέροντάς του ένα συμβολικό δώρο: το σκουφάκι που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του εκπροσώπου της Ελλάδας και του τραγουδιού «Ferto».



Akylas: Η στήριξη από τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς

Οι δύο καλλιτέχνες συνομίλησαν σε θερμό κλίμα, με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς να δίνει ευχές στον Akyla για καλή επιτυχία στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, υπενθυμίζοντας με νόημα το προσωνύμιο «Akyla Fertovic» που του έχει δώσει. Στη συνέχεια, παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς να εκφράζει για άλλη μια φορά τη στήριξή του στον εκπρόσωπο της Ελλάδας και με τον Akyla να τον ευχαριστεί και να δηλώνει θαυμαστής του.

Να σημειωθεί πως ο Akylas είχε γνωρίσει τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στη Σερβία τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η εμφάνιση του Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στη Eurovision το 2004

Ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς είχε εκπροσωπήσει τη Σερβία και Μαυροβούνιο στον διαγωνισμό της Eurovision το 2004 που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κατακτώντας τη 2η θέση. Στο τραγούδι του «Lane Moje», το οποίο έγραψε και ενορχήστρωσε ο ίδιος, αναμιγνύει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη μουσική παράδοση της χώρας του με τον σύγχρονο δυτικό ήχο, με τον στίχο στα σερβικά.

Η υποδοχή στον Akyla από την Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών

Με λιγότερο από ένα μήνα να απομένει για την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Βιέννη, ο Akylas συνεχίζει την προετοιμασία για τη σκηνική παρουσίαση του «Ferto», καθώς και για την προώθηση της ελληνικής συμμετοχής. Το Σάββατο 4 Απριλίου ταξίδεψε στο Βέλγιο, όπου τον υποδέχτηκε η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του, ο πρόεδρος της Κοινότητας, Φίλιππος Κοτσαρίδης, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον εκπρόσωπο της Ελλάδας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η πρέσβειρα της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά. Ο τραγουδιστής γνώρισε τους Έλληνες των Βρυξελλών, τραγούδησε ζωντανά το «Ferto» και τους ευχήθηκε καλό Πάσχα. Στο πλευρό του ήταν, μάλιστα, και η μητέρα του.

Ο Akylas με την πρέσβειρα της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών, Φίλιππο Κοτσαρίδη, και μέλη της Ελληνικής Κοινότητας

Επόμενος σταθμός είναι η Ολλανδία, όπου ο Akylas θα εμφανιστεί στο σόου «Eurovision In Concert 2026» στο Άμστερνταμ, το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.

