Eurovision: Τι αλλάζει στον τρόπο επιλογής του τραγουδιού που θα στέλνουμε -Ποιοι θα ψηφίζουν - iefimerida.gr

Eurovision: Τι αλλάζει στον τρόπο επιλογής του τραγουδιού που θα στέλνουμε -Ποιοι θα ψηφίζουν

Η μαγευτική Κλαυδία στη σκηνή του τελικού της Eurovision 2025
Η μαγευτική Κλαυδία στη σκηνή του τελικού της Eurovision 2025 / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και η ΕΡΤ ετοιμάζεται να σηκώσει την αυλαία για τη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Μετά την περσινή εντυπωσιακή πορεία της Klavdia, που χάρισε στη χώρα μας την 6η θέση στη Βασιλεία -την καλύτερη θέση και εμφάνιση εδώ και πολλά χρόνια-, η δημόσια τηλεόραση αποφάσισε να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές, με στόχο να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική που δημιουργήθηκε.

