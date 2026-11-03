«Σφαγή» φέτος για τη Eurovision - 62 τραγουδιστές κατέθεσαν πρόταση για τον ελληνικό τελικό του 2027 - iefimerida.gr

Μεγάλο ενδιαφέρον για το Sing for Greece, τον εθνικό διαγωνισμό της ΕΡΤ για την επιλογή της αποστολής στην Eurovision 2027 έδειξαν και φέτος οι Έλληνες καλλιτέχνες.

H υποβολή των υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, συγκεντρώνοντας συνολικά 62 αιτήσεις συμμετοχής – ανάμεσά τους και τραγουδιστές που είχαν δοκιμάσει την τύχη τους στην περσινή διαδικασία, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσουν την εκπροσώπηση της χώρας.

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Στη διοργάνωση του Sing for Greece 2026 (που πραγματοποιήθηκε πέρυσι τον Φεβρουάριο), οι συνολικές συμμετοχές που διαγωνίστηκαν στα live shows ήταν 28 τραγούδια.

Ενδεικτικά φέτος, ανάμεσα στα 62 ονόματα που φέρεται να κατέθεσαν πρόταση ξεχωρίζουν γνωστοί καλλιτέχνες, όπως η Τάνια Μπρεάζου, η Αλεξάνδρα Κόνιακ, ο Αλέξανδρος Τζοβάνι, ο Βασίλης Αξιώτης, η Αριστέα Αλεξανδράκη, η NAFSICA και η Μαλού.

Πρόκειται για ονόματα που φέρονται να έχουν υποβάλει προτάσεις για τον ελληνικό τελικό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την ΕΡΤ.

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Η δημόσια ραδιοτηλεόραση αναμένεται να ανακοινώσει σε άλλο χρόνο επίσημα τον συνολικό αριθμό των συμμετοχών, καθώς και τις επόμενες λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής.