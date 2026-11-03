 «Σφαγή» φέτος για τη Eurovision - 62 τραγουδιστές κατέθεσαν πρόταση για τον ελληνικό τελικό του 2027 - iefimerida.gr
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«Σφαγή» φέτος για τη Eurovision - 62 τραγουδιστές κατέθεσαν πρόταση για τον ελληνικό τελικό του 2027

Ολλανδία Βουλγαρία Eurovision
H σημαία της Eurovision 2027 κυματίζει στο λιμάνι του Μπουργκάς, στη Βουλγαρία, το οποίο θα φιλοξενήσει τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού (AP Photo/Valentina Petrova)
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μεγάλο ενδιαφέρον για το Sing for Greece, τον εθνικό διαγωνισμό της ΕΡΤ για την επιλογή της αποστολής στην Eurovision 2027 έδειξαν και φέτος οι Έλληνες καλλιτέχνες.

H υποβολή των υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, συγκεντρώνοντας συνολικά 62 αιτήσεις συμμετοχής – ανάμεσά τους και τραγουδιστές που είχαν δοκιμάσει την τύχη τους στην περσινή διαδικασία, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσουν την εκπροσώπηση της χώρας.

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Στη διοργάνωση του Sing for Greece 2026 (που πραγματοποιήθηκε πέρυσι τον Φεβρουάριο), οι συνολικές συμμετοχές που διαγωνίστηκαν στα live shows ήταν 28 τραγούδια.

Ενδεικτικά φέτος, ανάμεσα στα 62 ονόματα που φέρεται να κατέθεσαν πρόταση ξεχωρίζουν γνωστοί καλλιτέχνες, όπως η Τάνια Μπρεάζου, η Αλεξάνδρα Κόνιακ, ο Αλέξανδρος Τζοβάνι, ο Βασίλης Αξιώτης, η Αριστέα Αλεξανδράκη, η NAFSICA και η Μαλού.

Πρόκειται για ονόματα που φέρονται να έχουν υποβάλει προτάσεις για τον ελληνικό τελικό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την ΕΡΤ.

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Η δημόσια ραδιοτηλεόραση αναμένεται να ανακοινώσει σε άλλο χρόνο επίσημα τον συνολικό αριθμό των συμμετοχών, καθώς και τις επόμενες λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής.

Πότε και πού θα γίνει ο διαγωνισμός

Η τελική φάση του διαγωνισμού θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ (μέσω ERTFLIX και ERT World) και φέτος θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης:

• Α' Ημιτελικός: Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2027 (10 καλλιτέχνες, προκρίνονται 6).
• Β' Ημιτελικός: Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2027 (10 καλλιτέχνες, προκρίνονται 6).
• Μεγάλος Τελικός: Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2027 (12 φιναλίστ).

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Το σύστημα ψηφοφορίας και η επιλογή του νικητή

• Ημιτελικοί: Η πρόκριση θα κριθεί 100% από την ψήφο του κοινού.

• Τελικός: Το αποτέλεσμα θα καθοριστεί κατά 50% από το κοινό, 25% από ελληνική κριτική επιτροπή και 25% από διεθνή κριτική επιτροπή.

Στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας η Eurovision 2027

Όποιος καλλιτέχνης και να εκπροσωπήσει τελικά την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψει πολύ μακρυά.

Μετά την φετινή νίκη της Dara στη Βιέννη με το τραγούδι «Bangaranga» - η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στην ιστορία του Διαγωνισμού - η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Μπουργκάς, όπου οι εργασίες προετοιμασίας είναι πυρετώδεις.

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Ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στη σύγχρονη «Arena Burgas», μία από τις νεότερες αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις της Βουλγαρίας. Η συγκεκριμένη αρένα εγκαινιάστηκε το 2023 και αποτελεί την επίσημη επιλογή των διοργανωτών για το μουσικό γεγονός.

Οι ημερομηνίες του διαγωνισμού οριστικοποιήθηκαν από τους διοργανωτές.

Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 11 και την Πέμπτη 13 Μαΐου 2027, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Μαΐου.

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