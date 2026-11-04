Eurovision: 234 αιτήσεις συμμετοχής στο Sing for Greece για το 2027 -Ξεκινά η αξιολόγηση - iefimerida.gr

Με 234 προτάσεις ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για την ανάδειξη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision του 2027.

Ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας και η ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέσα από το «Sing for Greece 2027» της ΕΡΤ.

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H υποβολή των υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, συγκεντρώνοντας συνολικά 234 αιτήσεις συμμετοχής, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΡΤ.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους είναι και τραγουδιστές που είχαν δοκιμάσει την τύχη τους στην περσινή διαδικασία, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσουν την εκπροσώπηση της χώρας.

Ενδεικτικά φέτος, ανάμεσα στα ονόματα που φέρεται να κατέθεσαν πρόταση ξεχωρίζουν γνωστοί καλλιτέχνες, όπως η Τάνια Μπρεάζου - η οποία το επιβεβαίωσε και δημοσίως, η Αλεξάνδρα Κόνιακ, ο Αλέξανδρος Τζοβάνι, ο Βασίλης Αξιώτης, η Αριστέα Αλεξανδράκη, η NAFSICA και η Μαλού.

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Το «Sing for Greece 2027» της ΕΡΤ περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς και έναν Μεγάλο Τελικό, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου 2027, αντίστοιχα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Ξεκινά η αξιολόγηση των συμμετοχών

Σύμφωνα με τους όρους της φετινής διαδικασίας, δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τη σύνθεση των υποψήφιων τραγουδιών, με στόχο τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της πρωτογενούς μουσικής δημιουργίας.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την αξιολόγηση των συμμετοχών και την επιλογή των τραγουδιών που θα προκριθούν στους δύο Ημιτελικούς του Sing for Greece 2027. Τα τραγούδια που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον Εθνικό Τελικό θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Πώς θα γίνει η επιλογή της ελληνικής συμμετοχής

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν έως και 20 τραγούδια ενώ στον Μεγάλο Τελικό θα προκριθούν 12, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

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Στη διοργάνωση του Sing for Greece 2026 (που πραγματοποιήθηκε πέρυσι τον Φεβρουάριο και ανέδειξε νικητή τον Ακύλα με το «Φέρτο»), οι συνολικές συμμετοχές που διαγωνίστηκαν στα live shows ήταν 28 τραγούδια.

Στον Μεγάλο Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς, εξασφαλίζοντας στο νικητήριο act την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον κορυφαίο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.