Η Eurovision 2027 θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας -Οι ημερομηνίες - iefimerida.gr

Το Μπουργκάς, πόλη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στις 11, 13 και 15 Μαΐου 2027.

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και η δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας, οι ημιτελικοί και ο τελικός του διαγωνισμού θα λάβουν χώρα «στις πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις αθλητισμού και ψυχαγωγίας της Βουλγαρίας, στο Arena Burgas, που άνοιξε τις πύλες του στο 2023», πρόσθεσαν οι διοργανωτές.

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Η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNT και το Μπουργκάς θα φιλοξενήσουν τον διαγωνισμό μετά τη νίκη της καλλιτέχνιδας DARA για τη Βουλγαρία στον διαγωνισμό της Eurovision το 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, με το τραγούδι "Bangaranga".

Ήταν η πρώτη φορά που η χώρα κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Οι ημιτελικοί θα λάβουν χώρα την Τρίτη, 11, και την Πέμπτη, 13 Μαΐου, και ο τελικός το Σάββατο, 15 Μαΐου.

Το Μπουργκάς είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. Η πρωτεύουσα Σόφια, αλλά και η Βάρνα και το Πλόβντιβ ήταν επίσης υποψήφιες πόλεις. "Το Μπουργκάς επελέγη τελικά για τη στέρεη συνολική πρότασή του", με επαρκείς δυνατότητες σε "καταλύματα, μεταφορές και διεθνή συνδεσιμότητα", διευκρινίζεται στην ανακοίνωση. Στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, το Μπουργκάς διαθέτει παραλίες προσβάσιμες πεζή από το κέντρο και αριθμεί σχεδόν 190.000 κατοίκους. Αποτελεί μία από τις κύριες πύλες εισόδου προς τα παραθαλάσσια θέρετρα της Βουλγαρίας.

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Η Arena Burgas διαθέτει 5.500 θέσεις καθημένων και μπορεί να φιλοξενήσει ώς και 15.000 ανθρώπους.

Ο τουριστικός τομέας, που συμβάλλει περίπου στο 8% του ΑΕΠ, υπολογίζει στον διαγωνισμό.

Τη Eurovision παρακολουθούν κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές στην Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς και όλο και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αλλαγές στη Eurovision -Τι θα ισχύει

Όπως έγινε γνωστό, οι διοργανωτές του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision προχώρησαν σε αλλαγές στους κανονισμούς για το 2027 που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι η νικήτρια χώρα δεν αναλαμβάνει αυτομάτως τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς εφόσον εμπλέκεται σε «ένοπλη σύγκρουση» ή «ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση».

Πέντε χώρες -η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία- μποϊκόταραν τον φετινό διαγωνισμό, αφού το αίτημά τους για αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα δεν έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU).

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Το Ισραήλ κατέλαβε τη 2η θέση, για δεύτερη συναπτή χρονιά.

Ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί τον προσεχή Μάιο στη Βουλγαρία, μετά την πρωτιά που κατέκτησε η Dara με το «Bangaranga» στη Βιέννη.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε πως η αναθεώρηση των κανονισμών έγινε ώστε να υπάρχει «μεγαλύτερη σαφήνεια προς όλους τους εμπλεκόμενους, προστασία των καλλιτεχνών και διασφάλιση ότι ο διαγωνισμός θα εξακολουθήσει να παρέχει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα το πνεύμα και την ακεραιότητα που καθιστούν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τόσο ξεχωριστό».

Το 2017 η Ουκρανία είχε διοργανώσει τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision παρά τις συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και φιλορώσων αυτονομιστών στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Ωστόσο, μετά τη νίκη της στον διαγωνισμό του 2022, δεν ανέλαβε τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς λόγω της ρωσικής εισβολής. Ο διαγωνισμός του 2023 φιλοξενήθηκε τελικά στο Λίβερπουλ της Αγγλίας.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ