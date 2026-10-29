Eurovision 2027: «Κλείδωσαν» οι ημερομηνίες για τον ελληνικό τελικό και τους ημιτελικούς -Πού θα γίνουν - iefimerida.gr

Στη Θεσσαλονίκη θα χτυπά η καρδιά της ελληνικής Eurovision τον Φεβρουάριο του 2027, καθώς η ΕΡΤ επέλεξε την πόλη για τη διεξαγωγή του Sing for Greece.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η εθνική επιλογή θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου έως 20 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της χώρας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς.

Η διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς, την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου. Οι καλλιτέχνες που θα προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό, ο οποίος έχει οριστεί για το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε καθώς πληροί τις υψηλές απαιτήσεις της τηλεοπτικής παραγωγής. Οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και η χωρητικότητά του κρίθηκαν ιδανικές για τη διεξαγωγή των τριών ζωντανών τηλεοπτικών σόου.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Sing for Greece 2027 λήγει την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις συμμετοχές τους για τη διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision 2027.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με έως 20 υποψηφίους να διεκδικούν το εισιτήριο για τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς.

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Πότε θα γίνουν οι ημιτελικοί και ο ελληνικός τελικός

Οι υποψήφιοι θα αναμετρηθούν σε δύο ημιτελικούς, την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, με στόχο την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.

Γιατί επιλέχθηκε το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η επιλογή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης έγινε με γνώμονα τις απαιτήσεις της τηλεοπτικής παραγωγής, καθώς οι εγκαταστάσεις, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η χωρητικότητα του χώρου μπορούν να υποστηρίξουν τη διεξαγωγή των τριών ζωντανών σόου.

Πότε λήγει η διαδικασία υποβολής

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για το Sing for Greece 2027, η προθεσμία πλησιάζει στο τέλος της, με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το τελευταίο διάστημα υποβολής προτάσεων και να συμμετάσχουν στη διαδικασία που θα αναδείξει το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

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Η προκήρυξη, οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής και η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής είναι διαθέσιμα στον επίσημο ιστότοπο της ΕΡΤ: https://www.ert.gr/singforgreece2027