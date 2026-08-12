Eurovision 2027: Η EBU ανακοίνωσε νέους κανόνες -Άλλαξε το όριο ηλικίας, τι ισχύει για χώρες που βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση - iefimerida.gr

Σε αλλαγή κανονισμών προχώρησε η EBU ενόψει της Eurovision 2027, κάτι που εγκρίθηκε από το αρμόδιο όργανο, έπειτα από την ετήσια αξιολόγηση του διαγωνισμού τραγουδιού.

Οι διαφοροποιήσεις έχουν ως στόχο να κάνουν ξεκάθαρους τους κανόνες για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους καλλιτέχνες και ομάδες παραγωγής, αλλά και να ενισχύσουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα της Eurovision, που το 2027 θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία.

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Στα 18 το νέο ηλιακό όριο για τη Eurovision

Από τη Eurovision 2027, όλοι οι καλλιτέχνες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών την ημέρα που θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους πρόβα.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα το όριο ηλικίας ήταν τα 16 χρόνια.

Η EBU εξηγεί ότι η αλλαγή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθειά της να ενισχύσει την προστασία των καλλιτεχνών και να θωρακίσει τους νεότερους συμμετέχοντες από τις πιέσεις που μπορεί να νιώσουν κατά τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Τι ισχύει για χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο

Στους νέους κανονισμούς προβλέπεται ότι ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας που θα νικήσει στον διαγωνισμό δεν θα θεωρείται δεδομένο ότι θα φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό.

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Ειδικότερα, σε περίπτωση που βρίσκεται σε ένοπλη σύγκρουση, ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση ή άλλη συνθήκη που επηρεάζει ουσιαστικά την ασφάλεια της χώρας ή της ευρύτερης περιοχής, τότε η EBU θα μπορεί να ζητήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση της κατάστασης σχετικά με την ασφάλεια στην περιοχή τής εν λόγω χώρας.

Εάν κριθεί ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί εκεί η επόμενη Eurovision, τότε η EBU θα ορίσει έναν εναλλακτικό διοργανωτή. Ο συγκεκριμένος ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα αναλάβει όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που συνδέονται με τη διοργάνωση, την παραγωγή και το στήσιμο της Eurovision.

Διευκρινίσεις για τα φωνητικά

Παράλληλα, η EBU προχώρησε σε διευκρίνιση των κανονισμών που αφορούν στα ζωντανά φωνητικά και τα προηχογραφημένα στοιχεία. Η βασική αρχή παραμένει ίδια: ο βασικός τραγουδιστής ή οι βασικοί τραγουδιστές πρέπει να ερμηνεύουν ζωντανά την κύρια μελωδία του τραγουδιού.

Τα προηχογραφημένα στοιχεία εξακολουθούν να επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανονισμούς, ωστόσο η EBU ξεκαθαρίζει ότι η κύρια μελωδία πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από όσους βρίσκονται στη σκηνή.

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Τα προηχογραφημένα στοιχεία δεν μπορούν να αντικαθιστούν ούτε να υποστηρίζουν υπερβολικά τη ζωντανή ερμηνεία.

Σύμφωνα με την EBU, η συγκεκριμένη διευκρίνιση αποσκοπεί στην προστασία της ακεραιότητας των εμφανίσεων και στη διασφάλιση ότι το κοινό ακούει πάντοτε τα βασικά φωνητικά σε ζωντανή εκτέλεση.