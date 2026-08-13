Eurovision 2027: Πανευτυχής η Dara για την επιλογή του Μπουργκάς -«Ετοιμαστείτε, θα τα ''σπάσουμε''» - iefimerida.gr

Τον ενθουσιασμό της εξέφρασε η Dara μέσα από ένα βίντεο που πόσταρε μετά την ανακοίνωση του Μπουργκάς ως την πόλη διεξαγωγής της Eurovision 2027.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Dara, νικήτρια της Eurovision, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιλογή του Μπουργκάς. Κάλεσε τους θαυμαστές του διαγωνισμού να ετοιμαστούν για μια μεγάλη γιορτή στη βουλγαρική πόλη, σχολιάζοντας με χιούμορ «θα τα σπάσουμε».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, κρατώντας το τρόπαιο, η τραγουδίστρια κάλεσε το κοινό να την ακολουθήσει στο Μπουργκάς. Προέτρεψε τους πάντες να αγοράσουν καινούργια μπικίνι και να είναι έτοιμοι για χορό και διασκέδαση στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στη σύγχρονη «Arena Burgas», μία από τις νεότερες αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις της Βουλγαρίας. Η συγκεκριμένη αρένα εγκαινιάστηκε το 2023 και αποτελεί την επίσημη επιλογή των διοργανωτών για το μουσικό γεγονός.

Οι ημερομηνίες του διαγωνισμού οριστικοποιήθηκαν από τους διοργανωτές. Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 11 και την Πέμπτη 13 Μαΐου 2027, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Μαΐου.

Η νικήτρια του μουσικού διαγωνισμού που διεξήχθη φέτος στη Βιέννη, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της και, απευθυνόμενη στους φανς της διοργάνωσης, σχολίασε με χιούμορ: «Ετοιμαστείτε, θα τα ''σπάσουμε''».

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Η EBU και η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNT ανακοίνωσαν ότι στη βουλγαρική παραθαλάσσια πόλη στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας θα φιλοξενηθεί η επόμενη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Dara για Μπουργκάς: «Αγοράστε ένα καινούργιο μπικίνι»

Λίγες ώρες αργότερα, η Dara, η οποία έκανε την έκπληξη με το «Bangaranga», σχολίασε την είδηση, δηλώνοντας ενθουσιασμένη για το γεγονός ότι η Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του Wiwibloggs στα social media, η τραγουδίστρια είπε, ενώ κρατούσε το τρόπαιό της: «Γεια σε όλους. Όλοι με ρωτούν πώς αντιδρώ στην είδηση ότι το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει τη Eurovision του χρόνου. Λοιπόν, κατ' αρχάς, είμαι πανευτυχής που η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει τη Eurovision, ετοιμαστείτε, γιατί θα τα ''σπάσουμε''. Περιμένω όλες τις γοργόνες και όλους τους καπετάνιους μου να έρθουν να χορέψουν μαζί μας. Και ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι της θάλασσας ξέρουν να διασκεδάζουν. Οπότε, τι περιμένετε; Αγοράστε ένα καινούργιο μπικίνι. Πάμε στο Μπουργκάς! Συγχαρητήρια».

Δείτε το βίντεο

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Οι ημερομηνίες της Eurovision 2027

Οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός της Eurovision 2027 θα διεξαχθούν στην «Arena Burgas», η οποία χαρακτηρίζεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών ως μία από τις νεότερες αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις της Βουλγαρίας και άνοιξε το 2023.

Πιο αναλυτικά, οι ημιτελικοί θα λάβουν χώρα την Τρίτη 11 και την Πέμπτη 13 Μαΐου και ο τελικός το Σάββατο, 15 Μαΐου.

