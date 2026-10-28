Eurovision 2027: 36 χώρες ετοιμάζονται για Μπουργκάς -Πρώτη συμμετοχή για τον Καναδά, «παράθυρο» για προσθήκες τον Δεκέμβριο - iefimerida.gr

Συνολικά 36 χώρες θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2027, όπως προκύπτει από τη σχετική λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα η EBU.

Ο 71ος μουσικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας τον Μάιο (11-15/5), με τον αριθμό των συμμετεχόντων θα είναι αυξημένος κατά μία χώρα, καθώς σε σχέση με την τελευταία διοργάνωση το 2026 θα απουσιάσει η Τσεχία για οικονομικούς λόγους, αλλά θα εμφανιστούν δύο χώρες, η μία για πρώτη φορά και η άλλη επιστρέφει έπειτα από τέσσερα χρόνια.

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Η κλήρωση για τους δύο ημιτελικούς θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο στο Μπουργκάς, καθώς τότε θα έχει οριστικοποιηθεί η λίστα με τις χώρες που θα συμμετέχουν.

Ντεμπούτο για τον Καναδά

Την παρθενική εμφάνιση στον διαγωνισμό της Eurovision θα πραγματοποιήσει ο Καναδάς, έπειτα από την ένταξη του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα CBC/Radio-Canada στην EBU ως πλήρους μέλους, τον περασμένο Ιούλιο.

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Μάλιστα, το CBC/Radio-Canada ανακοίνωσε τους πέντε καλλιτέχνες που διεκδικούν το εισιτήριο για το Μπουργκάς και την ιστορική πρώτη παρουσία του Καναδά στη Eurovision, με το κοινό να καλείται να ψηφίσει για το αγαπημένο του τραγούδι μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.

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Επιστρέφει η Βόρεια Μακεδονία μετά από τέσσερα χρόνια

Την ίδια ώρα, στον μουσικό διαγωνισμό επιστρέφει η Βόρεια Μακεδονία, η οποία απουσίασε για μία τετραετία.

Τελευταία της συμμετοχή ήταν το 2022 στο Τορίνο με την Andrea, η οποία είχε παρουσιάσει το «Circles», χωρίς να προκριθεί στον τελικό.

Η πρώτη συμμετοχή της χώρας ως διαγωνιζόμενης στη Eurovision ήρθε στο Μπέρμιγχαμ το 1998, όταν ο Βλάντο Γιανέβσκι την είχε εκπροσωπήσει με το τραγούδι «Ne Zori, Zoro».

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Η Βόρεια Μακεδονία μετρά 21 συμμετοχές στον διαγωνισμό και μόλις μία φορά έχει μπει στην πρώτη δεκάδα το 2019, όταν το Proud της Ταμάρα Τοντέφσκα έφτασε μέχρι την 7η θέση.

Οι απόντες

Υπενθυμίζεται ότι από τη Eurovision θα απουσιάσουν συνολικά 13 χώρες, για διαφορετικούς λόγους.

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Το πρώτο γκρουπ, που απαρτίζεται από τις Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και Σλοβενία, σχετίζεται με τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Βέβαια, οι δύο τελευταίες έχουν αφήσει ένα μικρό «παράθυρο» για να επιστρέψουν στον διαγωνισμό, έχοντας περιθώριο μέχρι τον Δεκέμβριο να αποφασίσουν τι θα κάνουν.

Όσον αφορά το δεύτερο γκρουπ, πρόκειται για χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά ζητήματα ή ο διαγωνισμός έχει μικρή απήχηση εντός συνόρων, με τις Σλοβακία, Μονακό, Ανδόρα και Βοσνία-Ερζεγοβίνη να πλαισιώνουν την Τσεχία.

Το τρίτο και τελευταίο γκρουπ είναι με χώρες που απέχουν σταθερά από τη Eurovision. Η Τουρκία και η Ουγγαρία παραμένουν εκτός λόγω ιδεολογικών και πολιτικών διαφωνιών, ενώ τόσο η Ρωσία όσο και η Λευκορωσία παραμένουν αποκλεισμένες από την EBU, καθώς συνεχίζουν να τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων για παραβίαση των θεμελιωδών αρχών και του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.