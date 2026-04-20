Eurovision 2026: Η «Θεοπούλα» σε εμφάνιση-έκπληξη στο βίντεοκλιπ για το «Ferto» του Ακύλα [βίντεο] - iefimerida.gr

 Eurovision 2026: Η «Θεοπούλα» σε εμφάνιση-έκπληξη στο βίντεοκλιπ για το «Ferto» του Ακύλα [βίντεο]
ΖΩΗ

Eurovision 2026: Η «Θεοπούλα» σε εμφάνιση-έκπληξη στο βίντεοκλιπ για το «Ferto» του Ακύλα [βίντεο]

Φωτογραφία: NDPHOTOS.GR
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει το κοινό στο επίσημο βίντεοκλιπ της ελληνικής συμμετοχής για τη Eurovision 2026, καθώς η αγαπημένη «Θεοπούλα» από τη σειρά «Στο Παρά 5» ετοιμάζεται να κάνει μια ξεχωριστή εμφάνιση.

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, που άφησε εποχή με τον χαρακτηριστικό της ρόλο, θα συμμετάσχει στο videoclip του Aκύλα﻿ για το τραγούδι «Ferto», σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, με το οποίο η Ελλάδα θα διεκδικήσει μια καλή θέση στον φετινό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Η ίδια αποκάλυψε τη συμμετοχή της σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της στην Αιτωλοακαρνανία, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βίντεοκλιπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει».

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Θεοπούλα Eurovision 2026 Παρά Πέντε Βίντεοκλιπ AKYLAS

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ