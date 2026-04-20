Eurovision 2026: Η «Θεοπούλα» σε εμφάνιση-έκπληξη στο βίντεοκλιπ για το «Ferto» του Ακύλα [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει το κοινό στο επίσημο βίντεοκλιπ της ελληνικής συμμετοχής για τη Eurovision 2026, καθώς η αγαπημένη «Θεοπούλα» από τη σειρά «Στο Παρά 5» ετοιμάζεται να κάνει μια ξεχωριστή εμφάνιση.

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, που άφησε εποχή με τον χαρακτηριστικό της ρόλο, θα συμμετάσχει στο videoclip του Aκύλα﻿ για το τραγούδι «Ferto», σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, με το οποίο η Ελλάδα θα διεκδικήσει μια καλή θέση στον φετινό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Η ίδια αποκάλυψε τη συμμετοχή της σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της στην Αιτωλοακαρνανία, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βίντεοκλιπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει».